اعقلوا الكلمة.. مخرج الباشا تلميذ يكشف تصوير مشهد 26 مرة بسبب حسن حسني

كان عبقري في اضافة الافيه في التصوير بشكل تلقائي دون المساس بالنص او بكلام المشهد وكل ده في الشوت علي الهوا وعفوي 😍"
و تابع مجدي قائلا :" اتفرجوا علي الفيلم وشوفوا ضحك كريم عبد العزيز الحقيقي والله مكنش بيمثل . رغم اعادة التصوير للمشهد ٢٦ مرة وفي الاخر اضطرنا ناخد المشهد بضحكه الحقيقي.. لاننا لم نستطيع السيطرة علي الناس ديه لما تتجمع في مشهد 🤣🤣
غير كتير مواقف في الفيلم عايز اكتب عنها سنة كاملة 😉😅
وتبقي احكي كمان علي موقف #خالد_صاوي واسرة مع بعضينا في طابا وربنا يستر علي الله هيحصل لاول مرة نشر هذه المواقف 🤣🤣🤦🏻♂️
وبالذات في مشاهد اللي بتجمع حسن حسني مع كريم عبد العزيز
زي مشهد #يافاشل_يافاشل 🤣
#وحازم_حازم #وبسيوني_بسيوني هو ومحمد لطفي يااااااااااه والله ايام كانت جميلة والممتع اكتر #كواليس_الفيلم 🤗😍
الله يرحمك ياعم حسن يانادر 👌👌ويرحم عم سعيد طربيك 🙏
ومن ساعتها ياسادة بقيت واحدة من العلامات الفيلم ده 👌 "
و تابع مجدي قائلا :" اتفرجوا علي الفيلم وشوفوا ضحك كريم عبد العزيز الحقيقي والله مكنش بيمثل . رغم اعادة التصوير للمشهد ٢٦ مرة وفي الاخر اضطرنا ناخد المشهد بضحكه الحقيقي.. لاننا لم نستطيع السيطرة علي الناس ديه لما تتجمع في مشهد 🤣🤣
غير كتير مواقف في الفيلم عايز اكتب عنها سنة كاملة 😉😅
وتبقي احكي كمان علي موقف #خالد_صاوي واسرة مع بعضينا في طابا وربنا يستر علي الله هيحصل لاول مرة نشر هذه المواقف 🤣🤣🤦🏻♂️
وبالذات في مشاهد اللي بتجمع حسن حسني مع كريم عبد العزيز
زي مشهد #يافاشل_يافاشل 🤣
#وحازم_حازم #وبسيوني_بسيوني هو ومحمد لطفي يااااااااااه والله ايام كانت جميلة والممتع اكتر #كواليس_الفيلم 🤗😍
الله يرحمك ياعم حسن يانادر 👌👌ويرحم عم سعيد طربيك 🙏
ومن ساعتها ياسادة بقيت واحدة من العلامات الفيلم ده 👌 "