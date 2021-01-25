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فن

اعقلوا الكلمة.. مخرج الباشا تلميذ يكشف تصوير مشهد 26 مرة بسبب حسن حسني

الإثنين 25/يناير/2021 - 04:02 م
صدى البلد
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ندى فكري
استعاد المخرج  مجدي الهواري ذكرياته من كواليس فيلم الباشا تلميذ ونشر مشهدا من الفيلم من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


 و علق مجدي الهواري قائلا :" كواليس المشاهد التي لا تنسي من #افلاميللعظيم #حسن_حسني .. وكريزة ضحك اخري لم تتوقف لمدة نصف ساعة بسبب مفاجاة عم حسن علي الهوا وهو بيقول اعقلوا الكلمة 🤣🤣 فاجئنا فاضحكنا كلنا فضحك كريم عبد العزيز ومقدرش يوقف ضحك من ساعتها لحد النهارده . "


و تابع :" كل مانفتكر انا وهو ورامز جلال يوم تصوير المشهد ده تلقائية عم #حسن_حسني نضحك والله لحد دلوقتي وبعدين قال " اسال شهاب ولا انت مبتنزلش🤣🤣

كان عبقري في اضافة الافيه في التصوير بشكل تلقائي دون المساس بالنص او بكلام المشهد وكل ده في الشوت علي الهوا وعفوي 😍"


و تابع مجدي قائلا :" اتفرجوا علي الفيلم وشوفوا ضحك كريم عبد العزيز الحقيقي والله مكنش بيمثل . رغم اعادة التصوير للمشهد ٢٦ مرة وفي الاخر اضطرنا ناخد المشهد بضحكه الحقيقي.. لاننا لم نستطيع السيطرة علي الناس ديه لما تتجمع في مشهد 🤣🤣

غير كتير مواقف في الفيلم عايز اكتب عنها سنة كاملة 😉😅
وتبقي احكي كمان علي موقف #خالد_صاوي واسرة مع بعضينا في طابا وربنا يستر علي الله هيحصل لاول مرة نشر هذه المواقف 🤣🤣🤦🏻‍♂️
وبالذات في مشاهد اللي بتجمع حسن حسني مع كريم عبد العزيز 

زي مشهد #يافاشل_يافاشل 🤣
#وحازم_حازم #وبسيوني_بسيوني هو ومحمد لطفي يااااااااااه والله ايام كانت جميلة والممتع اكتر #كواليس_الفيلم 🤗😍 
الله يرحمك ياعم حسن يانادر 👌👌ويرحم عم سعيد طربيك 🙏
ومن ساعتها ياسادة بقيت واحدة من العلامات الفيلم ده 👌 "

كان المخرج مجدى الهوارى قد أعلن عن عرض مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي.

مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن  المهدي ومحمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج كريم سامي.

وكانت احدث أعمال المخرج مجدي الهواري مسرحية "هابي نيو يير بالعربي ويتصدر بطولة المسرحية مع النجم محمد عبد الرحمن، كل من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب.

ويقوم محمد عبد الرحمن بشخصية رستم محامي إحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجأ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين الأصدقاء.
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