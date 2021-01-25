اعقلوا الكلمة.. مخرج الباشا تلميذ يكشف تصوير مشهد 26 مرة بسبب حسن حسني



و تابع مجدي قائلا :" اتفرجوا علي الفيلم وشوفوا ضحك كريم عبد العزيز الحقيقي والله مكنش بيمثل . رغم اعادة التصوير للمشهد ٢٦ مرة وفي الاخر اضطرنا ناخد المشهد بضحكه الحقيقي.. لاننا لم نستطيع السيطرة علي الناس ديه لما تتجمع في مشهد 🤣🤣

واسرة مع بعضينا في طابا وربنا يستر علي الله هيحصل لاول مرة نشر هذه المواقف 🤣🤣🤦🏻‍♂️

غير كتير مواقف في الفيلم عايز اكتب عنها سنة كاملة 😉😅

زي مشهد

🤣

هو ومحمد لطفي يااااااااااه والله ايام كانت جميلة والممتع اكتر

🤗😍

الله يرحمك ياعم حسن يانادر 👌👌ويرحم عم سعيد طربيك 🙏

ومن ساعتها ياسادة بقيت واحدة من العلامات الفيلم ده 👌 "





كان المخرج مجدى الهوارى قد أعلن عن عرض مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكي .





مسرحية "حزلقوم" تأليف حسن المهدي ومحمد جلال ويشارك مكي بطولتها نجما الكوميديا بيومي فؤاد ومحمد سلام وعدد من نجوم الكوميديا وإخراج كريم سامي .





وكانت احدث أعمال المخرج مجدي الهواري مسرحية " هابي نيو يير بالعربي "، ويتصدر بطولة المسرحية مع النجم محمد عبد الرحمن، كل من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب.



