تعرف على أفضل 3 نصائح للحفاظ على إطارات سيارتك

على الرغم من تعدد القياسات الهيكلية للاطارات، و تنوع الشركات المنتجة له و إختلاف دول المنشأ، تبقى الإطارات واحدة من أحد أهم العناصر الخارجية بالتصميم الهيكلي للسيارة، فهي تعتبر صاحبة المهام الشاقة، وذلك لما تواجهه من تضاريس مختلفة خاصة بطبيعة الطرق.

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أهم النصائح الخاصة حول كيفية الحفاظ وصيانة إطار سيارتك.

- الإصطفاف المثالي

من الضروري أن نتبع عوامل الاصطفاف المثالي للسيارة والتي تشمل، تجب ركن السيارة داخل البؤر المغمورة بالمياه، و الابتعاد بقدر الإمكان عن تعامد أشعة الشمس عليها، وذلك لتفادي الأضرار الناتجة عن عوامل تغير المناخ الخاصة باختلاف فصول العام.

- قياس مستوى ضغط الإطار

تعتبر هذه النقطة واحدة من أهم عوامل السلامة والأمان لقائد السيارة، و يفضل قبل أن تنطلق لرحلتك إلقاء نظرة سريعة على مستوى الهواء داخل الاطارات، و يستحسن أيضا أن تتم هذه العملية بصورة دورية، وذلك لتجنب مشكلات تلف الإطار، والتي تكون ناتجة عن الاحتكاكات المختلفة بسبب نقص الهواء المناسب.





- لحامات الإطار و غطاء الصمام

إذا كنت تريد التمتع بمستوى أفضل لإطارات سيارتك، فمن الضروري أن نتأكد من الحالة الداخلية للاطار، و الكشف عن حالة اللحامات الداخلية إن وجدت و خلوها من التسريبات، ويفضل أيضًا غلق صمام الإطار "بلف" و استبداله باخر في حالة فقدانه، وذلك للتأكيد على عملية حفظ مستوى الهواء داخل الإطار.