لمنح الماجستير والدكتوراة مجانا للأئمة والعاملين.. الأوقاف توقع بروتوكولات تكميلية مع 6 جامعات

قامت وزارة الأوقاف بتوقيع ستة بروتوكولات تكميلية مع ست جامعات هي: (جامعة عين شمس – جامعة أسوان – جامعة جنوب الوادي – جامعة العريش – جامعة مطروح – جامعة سوهاج)، وذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات، وفتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بها، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف وهذه الجامعات ، بحيث تخفض الجامعة مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%.





وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية، وذلك على النحو التالي:





– جامعة عين شمس لأئمة القاهرة الكبرى.





– جامعة أسوان لأئمة أسوان.





– جامعة جنوب الوادي لأئمة قنا.





– جامعة العريش لأئمة شمال سيناء.





– جامعة مطروح لأئمة مطروح.





– جامعة سوهاج لأئمة سوهاج.





وعلى من يرغب في التسجيل لهذه المنح ملء الاستمارة المرفقة وتسليمها لمدير المديرية التابع لها في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه.