رغم الخسائر الاقتصادية بسبب كورونا.. 10 رجال حققوا أرباحا تكفي شراء اللقاحات لجميع البشر

أعدت قناة "الغد"، تقريرا مصورا بعنوان "في زمن كورونا الثري أصبح أكثر ثراء".





وأفاد التقرير، بأن منظمة أوكسفام البريطانية التي تركز على تخفيف حدة الفقر في العالم، نشرت تقريرا عن أرباح أغنى 10 رجال في العالم خلال جائحة فيروس كورونا، حيث زادت ثروة المليارديرات بمقدار 540 مليار دولار بين 18 مارس و31 ديسمبر 2020.





وأشار التقرير، إلى أن من ضمن الأشخاص الذين ارتفعت ثرواتهم مؤسس أمازون جيف بيزوس، ومالك شركة "تيسلا"، إيلون ماسك ومؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرج.





التقرير قال إن ثروات المليارديرات في العالم زادت بمقدار 3.9 تريليون دولار لتصل مجمل ثرواتهم إلى 11.95 تريليون دولار؛ وهو ما يعادل ما أنفقته مجموعة العشرين استجابة للوباء.





كما تناول التقرير، أن الجمعية الخيرية قالت إن فرض الضرائب على هؤلاء المليارديرات يمكن أن يغطي تكاليف اللقاح الذي يحتاج إليه البشر في مختلف أنحاء العالم بشكل كامل والمساعدة في القضاء على الفقر الناجم عن الجائحة.