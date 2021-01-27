تخفيض مصروفات الدراسات العليا لذوي الاحتياجات 50% بكليات جنوب الوادي

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على تخفيض المصروفات الدراسية لطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 50%، كما أحيط المجلس علمًا بصدور العدد الأول من مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية في العلوم الهندسية وتطبيقاتها بكلية الهندسةـ SVU ـIJEA.





جاء ذلك خلال مناقشة مجلس جامعة جنوب الوادي، في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020/2021 و التي تقرر أن تبدأ بعد أجازه نصف العام المقرر انتهاؤها 20 فبراير القادم، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات.





ووافق المجلس، على بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف بالقاهرة ممثلة في مديرية الأوقاف بقنا و جامعة جنوب الوادي بشأن تدريب الأئمة والواعظات.





وتحدث رئيس الجامعة، عن آليات تعيين المعيدين و ضرورة مراعاة الخطة البحثية الخمسية وفقًا لاحتياجات الكليات.





كما وافق المجلس على تعيين الدكتور حسن حمدي أحمد محمد، في وظيفة استاذ بكلية التربية، وعلى تعيين كلا من الدكتور حسين شافعي حسين والدكتور ايمان جمال عبدالناصر، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم، ومنح اللقب العلمي للدكتور أشرف امين جاد أبوزيد لوظيفه أستاذ مساعد بكلية الآداب ومنح اللقب العلمي للدكتور إيمان أحمد عبد الموجود لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب.

و وافق المجلس أيضا على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور خالد محمد حسين عسران من كلية العلوم والدكتور ندا عبد المعز أبو المجد من كلية الآداب والدكتور زينب بلال محمد أحمد من كلية التربية النوعية وكلا من الدكتور هدى عبد الحميد محمد دردير والدكتور حسام أحمد عطية من كلية الطب وكلا من الدكتور أحمد ابراهيم احمد حسن والدكتور أحمد فريد عبد الحكيم من كلية الصيدلة والدكتور على صالح محمود سعودي من كلية الحاسبات والمعلومات بقنا وكل من الدكتور محمد عبد اللطيف عبد العال زيدان والدكتورة لؤى ممدوح محمد يوسف والدكتور شريف مصطفى ابراهيم صالح من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة.





ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ 15 طالب ودرجة الماجستير لـ 18 طالب من مختلف كليات الجامعة.





اقرأ أيضًا :

صحة قنا تبدأ تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا

الأموال العامة تضبط رئيس مدينة بقنا وآخرين بتهمة الإضرار بالمال العام