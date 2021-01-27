الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للدراسات العليا في هندسة عين شمس.. وكلية الحقوق تعلن موعد إعلان الجداول للشعب الـ 3 والتعليم المفتوح

_ الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بالدراسات العليا بهندسة عين شمس

_ حقوق جامعة عين شمس تعلن موعد إعلان الجداول للشعب الـ 3 والتعليم المفتوح

_ موعد الجداول التفصيلية للامتحانات الشفوية دور أكتوبر 2020 لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس









قال الدكتور ضياء خليل، وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث، إنه تم فتح التقديم للدراسات العليا للفصل الدراسى 2021.





وحدد الدكتور ضياء، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، الأوراق والمستندات المطلوبة "دبلوم_ ماجستير _دكتوراه الدراسات العليا والبحوث عن العام الجامعي 2020_2021 الفصل الدراسي ربيع 2021 والذي يبدأ في شهر فبراير وينتهي في شهر يونيو وهي كالآتي :





1_ اصل شهادة البكالوريوس في الهندسة من احدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية او من اي معهد معترف به من المجلس الاعلي للجامعات اما بالنسبة الي الجامعات الخاصة والمعاهد يشترط شهادة المعادلة من المجلس الاعلي للجامعات.





2_موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام.





3_صورة من البطاقة موضحا بها جهة العمل





4_وبالنسبة لضباط القوات المسلحة عليهم إحضار موافقة هيئة التدريب فرع البعثات بعد أخذ الموافقة المبدئية من الكلية وبالنسبة لظباط الشرطة موافقة وزارة الداخلية وبالنسبة للمجندين احضار اثبات التجنيد وموافقة الوحدة علي الالتحاق بالدراسات العليا .





5_عدد 4 صور شخصية





6_شهادة ميلاد مميكنة





7_شهادة تأدية الخدمة العسكرية (اصل او صورة معتمدة بختم النسر).





8_يبدا التقديم في الفترة من 30_1_2021 حتي 28_2_2021 من السبت الي الخميس من 9 صباحا حتي 5 مساء .





9_ يسحب مظروف الالتحاق من ادارة الدراسات العليا نظير مبلغ 520 جنيها علي ان يسدد عن طريق موقع الكلية اونلاين بعد تسجيل البيانات عليه ومراجعة البيانات بادارة الدراسات العليا والموافقة علي صحة اوراق الطلب.





ومن جانبه قال الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، إن الكلية ستعلن الجداول التفصيلية للامتحانات الشفوية دور أكتوبر 2020 لطلاب الدراسات العليا خلال الأسبوع المقبل، وذلك استنادا إلى ما انتهى إليه المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه الذي عقد يوم السبت الموافق 23_1_2020.

وكشف عميد كلية الحقوق، عن كيفية إتمام مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا بعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات لمواجهة تفشي فيروس كورونا في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف الدكتور ناجي، أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، لمجابهة جائحة تفشي فيروس كورونا، وتعليق الدراسة بالجامعات وتأجيل كافة الامتحانات والفعاليات والأنشطة للحد من انتشار الفيروس؛ تقرر اتخاذ بعض الإجراءات.

وأكد على ضرورة الحد من التواصل المباشر بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية حرصا من إدارة الجامعة على مصالح أبنائها الباحثين من طلاب وطالبات الدراسات العليا خاصة هؤلاء الذين تم تحديد موعد لمناقشة رسائلهم العلمية يرجى اتخاذ اللازم نحو الاقتصار علي حضور إتمام المناقشة على:

1_ المحكمين 2_ المشرفين 3_ الطالب

ويتم ذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من توفير أماكن مناسبة وتعقيمها كذلك توفير المطهرات أما بالنسبة إلى طلاب الدراسات العليا الذين لم تحدد لهم مواعيد المناقشة بعد، فيتم تأجيل المناقشة إلى ما بعد يوم 20 فبراير 2021 على أن يتم إسقاط هذه المدة من التسجيل.









كما أكد الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس سوف تعلن الكلية الجداول التفصلية لجميع طلاب الكلية (الشعب الثلاثة والتعليم المفتوح) لامتحانات الفصل الدراسي الاول خلال الاسبوع المقبل .



وفي ذات السياق أكد مصدر مسؤول بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنه سيتم وضع جداول لجميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة وذلك في الأسبوع الأول من شهر فبراير على أن تجرى الأمتحانات بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

وأضاف المصدر لـ"صدى البلد" أن الجامعات بدأت في وضع الجداول للإعلان عنها الأسبوع المقبل ، حيث تجرى الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة.



