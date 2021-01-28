بشرى سارة.. حديقة مجانية للمواطنين بكفر الشيخ| تفاصيل

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، موقع إنشاء الحديقة المركزية المجانية بطول كيلو، بداية من ميدان الملك عبدالله "النسر " حتى موقف كفر الشيخ الجديد ،مساهمة مجتمعية من الشركة الوطنية "استادات ".





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة العاصمة، أحمد الصاوي، مسئول الشركة الوطنية بكفر الشيخ "استادات" .





وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن الحديقة الجاري إنشاؤها حديقة مجانية عامة لكل أهالي المحافظة، بطول كيلو ،تضم مساحات خضراء ، وألعاب أطفال على أحدث طراز، و"برجولات".





وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إنشاء منافذ متحركة لبيع المشروبات والمأكولات لإتاحة فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى موقف للسيارات " باركنج " .





وأضاف محافظ كفر الشيخ، سيتم بدء أعمال الإنشاء خلال أيام، ليتردد عليها المواطنون قبل موسم الربيع المقبل ، مؤكدًا أن مدة العمل بالمشروع 3 أشهر.





كما وجه محافظ كفر الشيخ، بتطوير حديقة صنعاء وحديقة الحيوان، مشددًا على عدم رفع تذكرة الدخول للحديقتين مع الحفاظ على المساحات الخضراء بهما.



