ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بشرى سارة.. حديقة مجانية للمواطنين بكفر الشيخ| تفاصيل

الخميس 28/يناير/2021 - 11:41 ص
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، موقع إنشاء الحديقة المركزية المجانية بطول كيلو، بداية من ميدان الملك عبدالله "النسر " حتى موقف كفر الشيخ الجديد ،مساهمة مجتمعية من الشركة الوطنية "استادات ".

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ ،واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة العاصمة، أحمد الصاوي، مسئول الشركة الوطنية بكفر الشيخ "استادات" .

وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن الحديقة الجاري إنشاؤها حديقة مجانية عامة لكل أهالي المحافظة، بطول كيلو ،تضم مساحات خضراء ، وألعاب أطفال على أحدث طراز، و"برجولات".

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إنشاء منافذ متحركة لبيع المشروبات والمأكولات لإتاحة فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى موقف للسيارات " باركنج ".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، سيتم بدء أعمال الإنشاء خلال أيام، ليتردد عليها المواطنون قبل موسم الربيع المقبل ، مؤكدًا أن مدة العمل بالمشروع 3 أشهر.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بتطوير حديقة صنعاء وحديقة الحيوان، مشددًا على عدم رفع تذكرة الدخول للحديقتين مع الحفاظ على المساحات الخضراء بهما.

بشرى سارة.. حديقة مجانية للمواطنين بكفر الشيخ| تفاصيل
بشرى سارة.. حديقة مجانية للمواطنين بكفر الشيخ| تفاصيل
بشرى سارة.. حديقة مجانية للمواطنين بكفر الشيخ| تفاصيل
بشرى سارة.. حديقة مجانية للمواطنين بكفر الشيخ| تفاصيل
بشرى سارة.. حديقة مجانية للمواطنين بكفر الشيخ| تفاصيل
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تطبيقًا للإجراءات الاحترازية.. محافظ كفر الشيخ يعقد اجتماعًا في حديقة الديوان العام .. صور

خدمة للشباب .. محافظ كفر الشيخ يناقش إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية

لإعداد كوادر وقيادات.. بروتوكول ثلاثي بين التنمية المحلية ومحافظة كفر الشيخ وأكاديمية التدريب ..صور

لإنجاز ملفات التصالح.. محافظ كفر الشيخ يوجه بعقد اللجان الفنية بالمراكز التكنولوجية

محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير شارع إبراهيم المغازي.. صور

محافظ كفر الشيخ يشكر شركة استادات بعد إنشاء نادى سيتي كلوب

ترشيحاتنا

لو مطلقة.. اعرفى حقك بالقانون حال امتناع الزوج عن سداد النفقة

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب| تفاصيل

طريقة الدعاء للميت عند القبر

بعد دراسة جديدة.. إعلان مهم من فايزر وبيونتك بشأن فعالية لقاحهما ضد "كورونا المتحور"

شوبير ينتقد هذا الفعل لـ موسيمانى فى الأهلي

ثواب بلا مشقة.. اغتنموا هذه العبادة فى الشتاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص