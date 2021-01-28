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أخبار العالم

البحرين تتسلم الدفعة الأولى من اللقاح الهندي «كوفيشيلد- أسترازنيكا»

الخميس 28/يناير/2021 - 01:52 م
البحرين تتسلم الدفعة
البحرين تتسلم الدفعة الأولى من اللقاح الهندي "كوفيشيلد- أستر
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قسم الخارجي
أعلنت مملكة البحرين، اليوم الخميس، عن تسلم الدفعة الأولى من لقاح (كوفيشيلد - أسترازنيكا) المضاد لفيروس كورونا من الهند.


ووفقا لصحيفة "الوطن" البحرينية، تسلمت وزيرة الصحة، فائقة بنت سعيد الصالح، صباح اليوم الخميس، دفعة من لقاح (كوفيشيلد - أسترازنيكا) المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث قام بتسليمها سعادة السفير بيوش شريفاستاف، سفير جمهورية الهند، بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويأتي ذلك في إطارات العلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند.


وأشادت وزيرة الصحة بدعم جمهورية الهند الصديقة، وذلك تعزيزا للتعاون في المجالات الصحية بين البلدين الصديقين، خصوصا في ظل تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) التي يواجهها العالم أجمع، مؤكدة أن ما يربط البلدين من علاقات متميزة يسهم دومًا في تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات التنموية.


وتم خلال اللقاء استلام كميات لقاح "كوفيشيلد – أسترازنيكا" المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، والذي وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ له، والذي تنتجه شركة (أسترازنيكا) بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ويتم تصنيعه في معهد سيرام الشركة المصنعة للقاح في جمهورية الهند.


وإلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة للراغبين في أخذ تطعيم "كوفيشيلد - أسرازنيكا" إلى المبادرة والتسجيل عن طريق الموقع التابع لوزارة الصحة عبر زيارة الموقع الإلكتروني https://healthalert.gov.bh، أو من خلال تطبيق "مجتمع واعي"، والذي يأتي في إطار الجهود الرامية للحفاظ على صحة وسلامة المرضى والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).


وبينت وزارة الصحة أنه بعد عملية التسجيل الإلكتروني لأخذ التطعيم، سوف يتم التواصل مع الراغبين في أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا من خلال إرسال رسالة نصية على رقم الاتصال المسجل بالموقع، لتحديد موعد تلقي الجرعة الأولى.


وجدير بالذكر أن لقاح "كوفيشيلد - أسرازنيكا" المضاد لفيروس كورونا "كوفيد 19"، يتوجب الحصول على جرعتين، حيث سوف تعطى الجرعة الثانية بعد 28 يوما من تلقي الجرعة الأولى.


ونوهت وزارة الصحة إلى استمرارها في الحملة الوطنية للتطعيم والاستعدادات الرامية لتوفير التطعيمات للجميع، بإشراف ومتابعة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، ومواصلتها للجهود الحثيثة التي تهدف للتصدي للجائحة.
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