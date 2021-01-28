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رياضة

اتفاق ودعم بين بيراميدز والإسماعيلي خلال الانتقالات الشتوية

الخميس 28/يناير/2021 - 09:53 م
بيراميدز والإسماعيلي
بيراميدز والإسماعيلي
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عبدالله هشام
كشف مصدر بالنادي الإسماعيلي أن هناك اتفاق تعاون ودعما تم خلال الساعات الماضية بين مسئولي الدراويش وإدارة نادي بيراميدز لدعم فريق الكرة الأصفر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كشف المصدر عن اتصالات وجلسات جمعت بين مسئولي النادي الإسماعيلي وعلى رأسهم المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي والمهندس أحمد عثمان، مع المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وتم خلالها التأكيد على الرغبة الأكيدة من مسئولي بيراميدز لدعم قلعة الدراويش بالشكل الذي يرغبه النادي في إطار العلاقات الطيبة بين الناديين ومسئوليهما.

المصدر شدد على أنه من المنتظر أن يتم الكشف عن شكل وإطار التعاون بين الإسماعيلي وبيراميدز، قريبا وبشكل رسمي.
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