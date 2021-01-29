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فن

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:33 ص
منار حمزة وشعبان
منار حمزة وشعبان عبد الرحيم
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أحمد إبراهيم
حالة من الجدل الواسع أثارتها المطربة اللبنانية منار حمزة بعد إعلان زواجها من الفنان الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم وأنها تبحث عن حقوقها فى ميراثه الشرعى فضلا عن أنها تؤكد على وجود مستندات تمتلكها خاصة ببيع الفيلا الخاصة بالفنان الراحل لها. 

وهو الأمر الذى أثار حفيظة ورثة الفنان الراحل، وهما عصام شعبان وشقيقه عدوية وهو ما أكده مصدر مقرب منهم لـ "صدى البلد" وان كل ما تفعله المطربة اللبنانية مجرد نوع من الشهرة وان ما تقوله غير صحيح وعار تماما من الصحة وليس هناك ما يثبت هذا الأمر وفى حالة ذلك عليها أن تسلك طريق المحاكم. 

وأضاف المصدر: أن ما قالته منار غير منطقي وفى حالة ما اذا كان حقيقيا لماذا تطالب بحقها فى هذا التوقيت خاصة أن الميراث بالفعل تم تقسيمه بين ورثة الفنان الراحل فضلا عن أن شعبان عبد الرحيم لا يمكن أن يكون تزوج من المطربة منار خاصة أنه كان يعيش على ذكرى زوجته وام أولاده. 

وفجرت المطربة اللبنانية منار حمزة مفاجأة من العيار الثقيل ، كشفت من خلالها أن عصام نجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم يرفض منحها حقها في الميراث.

وقالت منار حمزة في فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام انها منذ وفاة شعبان عبد الرحيم وهي متواجدة في الولايات المتحدة وانها عندما قررت الحصول على حقها منعها عصام ابن شعبان عبد الرحيم.

وأكدت منار حمزة انها لم تتزوج من شعبان عبد الرحيم بل كانت تربطه بها صداقة قوية وقام بتسجيل فيلا باسمها بينما يرفص نجله منحها حقها.

يشار إلى أن منار حمزة شاركت في ديو غنائي مع شعبان عبد الرحيم في اغنية " هتجوز لبنانية".
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بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

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