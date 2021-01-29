شروط التقديم بالدبلوم والماجستير المهني بإعلام القاهرة والأوراق المطلوبة

يتقدم الكثير من طلاب الدراسات العليا للالتحاق بالدبلوم والماجستير المهني بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، للالتحاق بالبرامج والتخصصات في مختلف المجالات ، والحصول على درجة الدبلوم والماجستير المهني .





وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين ، والمصرفات الخاصة بكل مرحلة ، وكذلك الأوراق المطلوبة للتقديم وتتمثل في الاتي .









• يشترط أن يكون الطالب حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الليسانس (لا يشترط تقدير معين)





• تقديم شهادة ميلاد حديثة .





• وبالنسبة لخريجي الجامعات الخاصة ، يجب تقديم معادلة من المجلس الأعلى للجامعات .





• كما يقدم الطلاب الوافدين شهادة المؤهل (بكالوريوس أو ليسانس) معادلة من المجلس الأعلى للجامعات .





• عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب المتقدم .

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• إقرار و طلب التحاق ويتم صرفهم مجانًا من الكلية.





• تقديم خطاب من السفارة بالنسبة للطلاب الوافدين .





• تقديم شهادة خلو من الإيدز ويكون خاص بالطلبة الوافدين .





• ويصرف من الكلية أيضا استمارة بيانات + استمارة معلومات (خاصة بالطلبة الوافدين) حيث يتم التصديق على الشهادات الرسمية الخاصة بهم من الخارجية المصرية .





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وبالنسبة للرسوم الرسوم المقررة لكل الدبلومات 10000 للعام ، بواقعخ 5000 في التيرم للطالب المصري .





وبالنسبة للطلاب الوافدين فالمصروفات 4500 دولار+ 2300 مصري للعام الدراسي .





وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة قد أوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يتم تلقي طلبات التقديمات للدراسات العليا (أونلاين) ، وفقا للشروط التي حددتها الكلية والتي يجب أن تتوافر في كل طالب .





وبالنسبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مرحلة البكالوريوس ، أشارت إلى أنه تم إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة ، كما أن الكلية تنتظر توجيهات الجامعة بشأن كيفية إجراء الامتحانات وطرق إقامتها .









وكان المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قد وجه رؤساء الجامعات خلال الجلسة التي تم انعقادها يوم السبت الماضي الموافق 23 من يناير الجاري بإعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير القادم .





والتي من المقرر بدءها عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة ، حيث أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لتقييم الموقف الراهن بشأن جائحة فيروس كورونا بشكل يومي .