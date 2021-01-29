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أخبار العالم

بوتين يوقع وثيقة تمديد معاهدة "نيو ستارت" مع الولايات المتحدة

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:28 م
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قسم الخارجي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون لتمديد معاهدة  نيو ستارت الروسية الأمريكية، بحسب الكرملين.

وذكر بيان صادر عن الكرملين أن بوتين وقع على القانون الاتحادي بشأن التصديق على اتفاق تمديد المعاهدة بين البلدين والمبرمة منذ أبريل 2010، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف البيان أن القانون الاتحادي اعتمد من قبل مجلس الدوما في 27 يناير 2021، ووافق عليه مجلس الاتحاد في اليوم ذاته، وتنص على تمديد الاتفاقية لمدة 5 سنوات، حتى الـ5 من فبراير عام 2026.

وكانت الاتفاقية المتعلقة بتدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، دخلت حيز التنفيذ في 2011 ويسري مفعولها حتى فبراير 2021.

وقالت الخارجية الروسية في وقت سابق إن الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة "ستارت 3" تم بشروط موسكو.


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