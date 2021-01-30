إصابة طفل سقط من الطابق الثالث بنبروة

أصيب طفل بإصابات خطيرة ، اثر سقوطه من اعلى سطح منزل مكون من ثلاث طوابق اثناء لهوه ببندر نبروة بمحافظة الدقهلية





وورد اخطارا لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشاره لمركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزى بوصول الطفل يوسف يحي أنور المحمدى ١١ عاما تلميذ بالصف السادس الابتدائي ومقيم طرف أسرته ببندر نبروه مصابا إشتباه كسر بقاع الجمجمه وإشتباه نزيف بالمخ ( إدعاء سقوط من علو) .





وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده ٤٠ عاما عامل ومقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء لهو نجله

أعلى سطح المنزل بالطابق الثالث إختل توازنه وسقط أرضا بمدخل المنزل مما أدى إلى حدوث إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .



