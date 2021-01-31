القومي للبحوث الفلكية يكشف أسباب وجود هالات بيضاء حول القمر

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، عن أسباب وجود ألوان تشبه ألوان الطيف وهالات بيضاء حول القمر خلال الليالي القليلة الماضية .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن ذلك يحدث بسبب وجود اختلاف وفروق في درجات الحرارة بين الأرض وطبقات الغلاف الجوي ، مما أدى إلى ظهور الهالات البيضاء التي كانت تحيط بالقمر .





وأضاف "القاضي" أنها ليست ظاهرة فلكية متكررة الحصول ، وإنما تحدث لأسباب طارئة ، عند وجود هذا الاختلاف في درجات الحرارة بين الأرض والغلاف الجوي .

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خاصة مع دخول القمر في طور البدر ، حيث كانت إضائته شديدة في ذلك الوقت ، ومع وجود ذرات المياه والابخرة ونتيجة لانعكاس ضوء الشمس عليها ، فتظهر هذه الألوان ، والهالة البيضاء التي كانت حول القمر .

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وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح أن القمر قد بلغ أقصى لمعان له يوم الخميس الماضي الموافق 28 من يناير الجاري ، حيث بلغت 99.9%، وتطلق عليه القبائل الأمريكية اسم "وولف مون" أو بدر الذئب .



