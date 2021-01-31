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برلمان

طلب إحاطة حول عدم تسليم وحدات البيت الريفي ببعض قرى الفيوم للأهالي

الأحد 31/يناير/2021 - 12:55 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى ، وزير التنمية المحلية
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فريدة محمد
تقدم النائب أيمن شكري عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان؛ وذلك لعدم تسليم وحدات البيت الريفي بقري المحمودية و قلمشاة بمركز إطسا والريان بمركز يوسف الصديق علمًا أن المشروع بدأ في الثمانينيات.

وأوضح النائب البرلماني فى طلب الإحاطة ، أن هذا المشروع في قرية المحمودية الجديدة بالظهير الصحراوي المعروف باسم (البيت الريفي) ، حيث تم تنفيذ هذه القرية سنة 2009 وإنشاء 100 بيت ريفي والقرية بها مبانى للخدمات الحكومية (وحدة صحية ومدرسة وسنترال وبريد ودار مناسبات وسوق محلي ومسجد ومركز شباب) قامت بالانشاءات الشركة المنفذة هي المقاولون العرب وقام مجلس ومدينة اطسا بالإعلان عن بيع البيوت مقابل رسم جدية حجز بمبلغ ١٠٠٠ جنيه، ومن وقتها وحتى اليوم المبانى تسكنها الأشباح.

وأضاف شكري، أن نفس المشروع فى قرية قلمشاه مركز ومدينة اطسا منذ سنة ٢٠٠٨ وقد بلغ سداد المواطنين فيه ثلاثين ألف جنيه ولم يتسلموا وحداتهم.

وأوضح أيمن شكري أن هناك مشروع آخر فى قرية الريان التابعة لمركز ومدينة يوسف الصديق محافظة الفيوم تم تنفيذ فيه كافة الخدمات و تسكنه الأشباح ولم يتسلم المواطنيين أية وحدات به حتى الآن، متسائلا أن المسؤولية تائهة بين المحافظة ووزارة الإسكان، والمواطنين المشاركين لم يتمكنوا من استرداد أموالهم ولا استلام وحداتهم، وأكد النائب "شكري" في نهاية بيانه ظهر اليوم الأحد أنه جار تحديد موعد لمناقشة الطلب في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
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