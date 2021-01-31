مؤمنة بالحب.. شاهد هنا شيحة بإطلالة كاجوال على الشاطئ





نشرت الفنانة هنا شيحة صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" في احدث ظهور لها.



وظهرت هنا شيحة، وهى بملابس كاجوال أمام الشاطئ، وعلقت على صورتها وقالت: "سوف أكون دائما إحدى عجائب الحياة .. طالبة للسحر .. حاملة للضوء، وفوق كل شىء مؤمنة بالحب".



وانتشرت فى الآونة الأخيرة مجموعة من الصور التى جمعت بين محمود شاهين وهنا شيحة فى عدة مناسبات مختلفة، ما أثار الجدل والتساؤلات حول ارتباطهما.

