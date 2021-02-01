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برلمان

رئيس البرلمان يطالب النواب بالاحتراز: منحنى الوباء يواصل الانخفاض

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:28 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
دعا رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي، جموع النواب لاتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الجلسة العامة للبرلمان. 

وقال جبالي: "منحني الوباء  يواصل الانخفاض، وعلينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفظكم الله ووقاكم شر الوباء اللعين". 

وبدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة بيانات الوزراء حول أداء وزاراتهم. 

ومن المقرر أن يلقى كل من وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي بيانين عن موقفا وزارتهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار المجلس بشأن استدعاء رئيس الحكومة ووزراء الحكومة لتقييم مدى الالتزام بتنفيذ برنامج الحكومة، حيث لاحظ المجلس قصورًا في بعض القطاعات ‏وشهدت جلسات أمس الاحد إلقاء بيان وزير النقل عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزير البترول عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. 

كما يشهد البرلمان غدًا الثلاثاء إلقاء بيان المستشار وزير الأوقاف عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان وزيرة التجارة والصناعة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.  

وي‏شهد يوم الأربعاء بمجلس النواب إلقاء بيان الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبيان الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. ‏ 

ومن المقرر أن يشهد يوم الخميس إلقاء بيان الدكتور وزير السياحة والآثار عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وكذلك بيان الدكتورة وزيرة الصحة والسكان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة. 

وشهد الأسبوع الماضي حضور 8 وزراء، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، كما شهد هذا الأسبوع بيانات لـ٨ وزراء. وفي جميع الأحوال يتم إحالة البيان للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.
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