إدارة الأمومة والطفولة بصحة قنا تصرف مليون علبة لبن للأطفال

قال الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن إدارة الأمومة والطفولة بقيادة الدكتورة سمية حسن، ساهمت خلال عام 2020 في تقديم العديد من الخدمات للأمهات والأطفال الرضع، من أبرزها صرف مليون و74 ألف و418 علبة لبن للأطفال لمرحلتين مختلفتين.





وأوضح صالح، أن الإدارة صرف 625625 علبة لبن للأطفال مرحلة أولي منذ الولادة وحتي 6 أشهر، و صرف 435240 علبة لبن للاطفال مرحلة ثانية من عمر 6 أشهر وحتي عمر سنة، و صرف 13553 علبة لبن خالي من اللاكتيلوز.





وأضاف صالح، أنه تم خلال العام أيضا استخراج 58255 شهادة فحص للمقبلين علي الزواج، و إمداد الأطفال في سن 9 و 12 شهر بـ 273232 كبسولة فيتامين أ الأزرق، و إمداد السيدات عقب الولادة بـ 90934 كبسولة فيتامين أ الأحمر، و فحص 84244 طفل حديثي الولادة وذلك للكشف عن نقص هورمون الغدة الدرقية ومرض الفينيل كيتون يوريا، و تشخيص137 طفل من مرضي قصور الغدة الدرقية، و تشخيص 63 طفل من مرضي الـ PKU.





من جانبها أوضحت الدكتورة سمية حسن، مدير إدارة الأمومة والطفولة، أن إدارة الأمومة و الطفولة كان لها دور هام وبارز في الكشف عن 47189 طفل في المبادرة الرئاسية للمسح السمعي لحديثي الولادة هذا العام، بالإضافة إلي عقد العديد من التدريبات المكثفة طوال العام لـ 120 من الأطباء والتمريض علي برنامج مناهضة ختان الإناث.





وقدم وكيل وزارة الصحة، الشكر لفريق إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية والإدارات الصحية علي دورهم في خدمة أمهات و أطفال المحافظة، لافتا إلى أن الدور الهام الذي تقدمه الفرق الطبية بالوحدات و المستشفيات من رعاية للسيدات والأطفال من أجل صحة أفضل لجميع أفراد الأسرة وتنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بضرورة دعم جميع المنافذ التي تخدم الأمهات والأطفال.





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