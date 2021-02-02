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تعليم

10 معلومات عن مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:07 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع مجموعة فولكس فاجن في مصر، لإطلاق مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 10 معلومات عن مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية الجديدة.

* أول مدرسة متخصصة بمجال إصلاح وصيانة السيارات في مصر .

* سيتم افتتاح المدرسة بالعام الدراسي 2021 /2022

* هذه المدرسة احدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تسعى الدولة للتوسع فيها تنفيذا لإستراتيجية الدولة المصرية ورؤية 2030.

*الشريك مع الوزارة في هذه المدرسة هو مجموعة فولكس فاجن في مصر.

* سيتم فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

* سيتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات.

* الجانب العملي من الدراسة سيتم من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بالمصانع والشركات.

* سيتم مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بالمدرسة

* تهدف المدرسة لـ إعداد خريجين مواكبين لمتطلبات سوق العمل وطبيعة المتغيرات السريعة في مجال السيارات

* هذه المدرسة احدى دعائم خطة الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمصر
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