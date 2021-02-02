وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 10 معلومات عن مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية الجديدة.

* أول مدرسة متخصصة بمجال إصلاح وصيانة السيارات في مصر .





* هذه المدرسة احدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تسعى الدولة للتوسع فيها تنفيذا لإ ستراتيجية الدولة المصرية ورؤية 2030.





*الشريك مع الوزارة في هذه المدرسة هو مجموعة فولكس فاجن في مصر.





* سيتم فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





* سيتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات.





* الجانب العملي من الدراسة سيتم من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بالمصانع والشركات.





* سيتم مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بالمدرسة





* تهدف المدرسة لـ إعداد خريجين مواكبين لمتطلبات سوق العمل وطبيعة المتغيرات السريعة في مجال السيارات



