10 معلومات عن مدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

* أول مدرسة متخصصة بمجال إصلاح وصيانة السيارات في مصر .
* سيتم افتتاح المدرسة بالعام الدراسي 2021 /2022
* هذه المدرسة احدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تسعى الدولة للتوسع فيها تنفيذا لإستراتيجية الدولة المصرية ورؤية 2030.
*الشريك مع الوزارة في هذه المدرسة هو مجموعة فولكس فاجن في مصر.
* سيتم فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بالمدرسة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
* سيتم تطبيق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات.
* الجانب العملي من الدراسة سيتم من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بالمصانع والشركات.
* سيتم مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بالمدرسة
* تهدف المدرسة لـ إعداد خريجين مواكبين لمتطلبات سوق العمل وطبيعة المتغيرات السريعة في مجال السيارات
* هذه المدرسة احدى دعائم خطة الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بمصر