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تعليم

عميد آثار القاهرة: امتحانات نصف العام حضوريا بالكلية بنظام البابل شيت

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:55 م
الدكتور احمد رجب
الدكتور احمد رجب
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مريم عزت
كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، عن موعد و شكل امتحانات الفصل الدراسى الأول . 
وقال الدكتور أحمد رجب ، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستقام يوم 20 من فبراير الجارى حضوريا بالكلية بنظام البابل شيت ، وانه تم وضع جداول الامتحانات خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " بالإضافة الى وضعها على الموقع الرسمى للكلية . 


وكان قد عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة إجراءات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 -2021 وعدد من الموضوعات الأخرى.


واستعرض مجلس جامعة القاهرة، إجراءات وضوابط عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تنطلق بكليات الجامعة اعتبارًا من 20 فبراير الجاري، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بعقد الامتحانات، ويؤديها الطلاب بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.

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