ماذا يحدث بعد 6 أشهر من الإصابة بـ كورونا؟.. أخصائي جراحة يجيب

قال الدكتور محمد الشرع، أخصائي الجراحة، إن الهدف من إعطاء اللقاحات هو تجنب الذروة العالية من أعداد الإصابات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن كلما تم السرعة فى إعطاء اللقاحات وتوزيعها كلما تم تجاوز تطورات الفيروس.





وأضاف "الشرع" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، ان دول العالم الثالث تسعى لأخذ حصتها من تناول اللقاحات، موضحا أن اللقاح يأتى على شكل جرعة أولية تخفف شدة الإصابة ومدى انتشاره.





وتابع أن الجرعة الثانية مهمة مكملة للجرعة الأولى لكورونا، لافتا إلى ان مرحلة العودة بعد الإصابة كان هناك أشخاص أثرت بهم المناعة بعد التعافي من الفيروس بأربعة أسابيع.





وأكد أنه بعد 6 أشهر من التعافى هناك 30% يبقوا للمصابين بأجسام مضادة فى جسمهم، حيث أنها نسبة كافية للوقاية من الفيروس، متابعا أنه يرجع مرة أخرى فى حال عدم حدوث تمحور .



