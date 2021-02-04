حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 512 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. والوفيات 53.. وفاة أمير سعودي.. والمملكة تعلق الأنشطة الترفيهية بسبب كورونا

توفي فجر يوم الخميس، الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وفقًا لما أعلن أخواه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وعبدالله بن مساعد، وعدد من الأمراء السعوديين.





سلسلة جديدة فى ازمة رانيا يوسف مع الاعلامى العراقى نزار الفارس والتى اثارت حالة من الجدل الواسع خاصة بعد فترة من عرض البرنامج والذى حلت فيه ضيفة حيث خرجت رانيا بقرار رفع دعوى قضائية على البرنامج ونزار وهو الأمر الذى قوبل برد نارى من الاعلامى العراقى.



