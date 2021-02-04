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أخبار البلد

حدث ليلا.. الصحة: تسجيل 512 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. والوفيات 53.. وفاة أمير سعودي.. والمملكة تعلق الأنشطة الترفيهية بسبب كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:36 ص
حدث ليلا
حدث ليلا
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صدى البلد
نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 398 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 130912 حالة حتى اليوم.

وفاة عمي.. ابنة صلاح عبد الله تكشف مواقف مؤلمة تعرضت لها على الهواء
كشفت دنيا ابنة الفنان صلاح عبد الله عن بعض المواقف الصعبة والغريبة التى تعرضت لها خلال تقديم برنامجها على إذاعة "ميجا اف ام" على الهواء والتي كان يتطلب منها الاستمرار وعدم قطع الهواء. 

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 1254 وفاة و56002 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، إيقاف جميع المناسبات والحفلات في قاعات الحفلات وصالات الأفراح، وذلك ضمن جهود المملكة في مكافحة تفشي فيروس كورونا. 

توفي فجر يوم الخميس، الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وفقًا لما أعلن أخواه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وعبدالله بن مساعد، وعدد من الأمراء السعوديين.

سلسلة جديدة فى ازمة رانيا يوسف مع الاعلامى العراقى نزار الفارس والتى اثارت حالة من الجدل الواسع خاصة بعد فترة من عرض البرنامج والذى حلت فيه ضيفة حيث خرجت رانيا بقرار رفع دعوى قضائية على البرنامج ونزار وهو الأمر الذى قوبل برد نارى من الاعلامى العراقى. 


قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، إنه يشجع النادي الأهلي قبل عمله بالجبلاية، إلا أنه يخلع عباءة الانتماءات طالما كان مسئولًا بالاتحاد.

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، إنه لا وجود نية لإلغاء الـVAR منذ تولي مهمة رئاسة الجبلاية.

فجرت ممثلة تركية شهيرة بورجو أوزبيرك مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت عن رغبتها فى الإنجاب بدون الزواج وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع وتعرضت إلى هجوم شرس. 


يفتح الإعلامي العراقي النار على الفنانة رانيا يوسف بعد قراره الأخير برفع دعوى قضائية عليه بعد الأزمة التى أثيرت فى الفترة الأخيرة وتحديدا منذ عرض الحلقة التى جمعت بينهما والتي تخللها بعض التصريحات الجريئة التى قلبت الراى العام على رانيا يوسف وتحديدا بسبب الحديث عن مفاتنها والحديث عن الحجاب بشكل فج. 

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