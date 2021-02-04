بمناسبة عيد الشرطة الــ 69.. احتفالية لأسر شهداء الشرطة بالمحافظات.. صور
الخميس 04/فبراير/2021 - 12:53 م
إحتفالية لأسر شهداء الشرطة
أقامت مديريات أمن (كفر الشيخ، الغربية، دمياط، سوهاج، بورسعيد) احتفاليات لتكريم عدد من أسر الشهداء المقيمين بنطاق تلك المحافظات.
تم خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديرًا لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءً لأمن الوطن.
وأعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بهذا التكريم والذى يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.
يأتي ذلك فى ضوء الاحتفال بعيد الشرطة الــ 69، تخليدًا لذكرى معركة الإسماعيلية التى ستظل رمزًا للفخر والنضال فى تاريخ الشرطة المصرية وشاهدًا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة.