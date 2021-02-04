بمناسبة عيد الشرطة الــ 69.. احتفالية لأسر شهداء الشرطة بالمحافظات.. صور

تم خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء بتلك المناسبة الوطنية تقديرًا لما قدمه ذويهم من تضحيات فداءً لأمن الوطن.

وأعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بهذا التكريم والذى يؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائها شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.



