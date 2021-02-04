أكاديمية البحث العلمي تدعو جميع المهتمين بتقديم عرض لتنفيذ منصة تعليمية إلكترونية لريادة الأعمال

دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الشركات والهيئات المهتمة وذات الخبرة ، لتقديم عرض مختصر عن دراسة لأفضل الممارسات في تنفيذ منصة تعليمية إلكترونية لريادة الأعمال لأحد أنشطة "مشروع تنمية وتطوير ريادة الأعمال المصرية"، وهي منحة ممولة من خلال الصندوق الائتمانى متعدد المانحين للبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية، وذلك من خلال بنك التنمية الأفريقي.









وتأتي هذه المنحة في اطار استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 بتحقيق اقتصاد مبنى على المعرفة واستراتيجية البحث العلمى والابتكار.





وتقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بتنفيذ الدراسة لما لها من خبرة التعاون الدولي وإدارة المنح مع الاتحاد الأوروبي والصين وتنفيذ مشروعات ريادة الأعمال من خلال عدة برامج منها الحاضنات التكنولوجيه، التحالفات التكنولوجيه، ومسرعات الأعمال 101، ومنصة بنك الابتكار المصري.





وعلي جميع المهتمين تقديم الأوراق في موعد اقصاة 18 فبراير 2021 إما باليد في مقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (101 شارع القصر العيني- الدور الثالث)، أو من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected]





وفي هذا السياق اوضح د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الدراسة تهدف إلى ايجاد أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ وإدارة منصة تعليمية إلكترونية لريادة الأعمال مع تعريف المتطلبات التقنية وإعداد مستندات الطرح لعقد تنفيذ المنصة الإلكترونية التعليمية لريادة الأعمال المزمع تنفيذها.



