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برلمان

هالة زايد أمام النواب: نجحنا في حل أزمات قوائم الانتظار والاحتياطيات الإستراتيجية

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:04 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
استعرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن التقزم والسمنة ، ودعم صحة المرأة المصرية، وضعف السمع ، ودعم صحة الجنين ، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ، ودعم الحياة الصحية وتطوير منظومة الإسعاف.


وأشارت خلال إلقاء بيانها أمام مجلس النواب، إلى تعزيز تعاون العلاقات الصحية الدولية وعودة مصر لمكانتها في المجتمع العربي والإفريقي وتطوير القرى والمراكز.


وأوضحت أن مصر كانت تعتبر في المركز الأول في معدل إصابات فيروس سي واليوم تعد مصر من أقل الدول وتقديم العلاج لأكثر من 2 مليون مواطن.


وأشارت إلى حل أزمة قوائم الانتظار، حيث أصبحت قوائم الانتظار لأسبوع فقط بعد أن كانت شهورا.


وعن الاحتياطيات الإستراتيجية لفتت إلى ان متوسط تغطية الألبان في مصر 6 أيام واستطعنا أن نصنع مخزونا إستراتنجيا في شهرين.
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