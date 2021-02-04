كل ما تريد معرفته عن مدينة زويل وكلياتها وشروط الالتحاق بها

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، واحدة من أهم مشروعات التي تسعى إلى تطوير العلم والتعليم في مصر ، وكل ما تريد معرفته عن مدينة زويل هو أنها قد تم تسميته بهذا الاسم نسبة إلى العالم المصري الراحل أحمد زويل، والذي حائز على جائزة نوبل للكيمياء عام 1999 ، وتتمتع مؤسسة زويل بالاستقلالية التامة، كما كان مصدر تمويلها هو التبرعات من الهيئات والأشخاص.

ولذلك نقدم لك كل ما تريد معرفته عن مدينة زويل:

وكان بناء المشروع في مدينة 6 أكتوبر، حيث دشن على مساحة 270 فدان ، وذلك بعد أن حصل على موافقة من رئيس الوزراء عصام شرف، حيث كان يهدف إلى تعليم الجيل الناشئ العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تطوير تكنولوجيات جديدة لخدمة البلاد والمناطق المجاورة، كما يسعى إلى تحقيق نقله علميه في مصر عن طريق الممارسة العملية للمواضيع، وساعد على خلق التنافسية بين الطلاب المصريين لكي يلتحقوا بهذا الصرح العلمي، كما كان واحدا من أهم أهدافه هو المشاركة في الاقتصاد العالمي القائم على التكنولوجيا, محليا وعالميا.

بينما كل ما تريد معرفته عن مدينة زويل هو أنها تعد واحدا من أبرز أهدافه هو أن يكون للمعاهد البحثية/التعليمية التأسيسية طابعها الخاص حتى تمثل أقصى ما انتهى إليه العلم والبحث العلمي في مصر خلال القرن الواحد والعشرين، وذلك في مجالات الطب الجيني، والطاقة ومصادر المياه، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفمتو والنانو (femto- and nanotechnology) وتكنولوجيا المعلومات ومساعده الباحثين على تطبيق ثم نشر ابحاثهم وتجاربهم المنتجة والهادفة، وذلك بشتى أنواع الدعم (القانوني والمادي والمعنوى والنوعى)و ذلك لافراز أنواع أخرى من الأبحاث والباحثين وتبنى بعض المشروعات القابلة وسهله التنفيذ والتي سوف تعود بالنفع بشتى أنواعه وبدفع عجله الإنتاج وغيرها.

كليات جامعة زويل:





تعتبر مدينة زويل مدينة علمية متكاملة تبدأ بالجامعة والمعاهد البحثية، حيث يندرج كل معهد بحثي تحته عدد من المراكز البحثية، إلى جانب وادي العلوم والتكنولوجيا، والذي دوره يقوم على تحويل مخرجات البحث العلمي في المدينة إلى منتج نهائي يخدم المجتمع المصري.

كما أن المدينة تقوم في تأسيسها على مسارين وهو مسار العلوم ومسار الهندسة، كما أننا لدينا مرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا، حيث يشمل مسار الهندسة لدينا 5 برامج هامة، وهي: "برنامج النانو تكنولوجي والنانو إلكترونك، وبرنامج هندسة الاتصالات والمعلومات، وهندسة الفضاء، وبرنامج هندسة الطاقة المتجددة، وبرنامج الهندسة البيئية".

كما شمل مسار العلوم 4 برامج علوم وهى: "العلوم الطبية الحيوية، وبرنامج فيزياء الأرض والكون، وبرنامج علم المواد وبرنامج علم النانو"، بينما لدينا 13 برنامجا للدراسات العليا سواء للماجستير أو الدكتوراه.

مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا شروط الالتحاق:

كل ما تريد معرفته عن مدينة زويل.. المدينة تستقبل جميع الطلاب بمرحلة البكالريوس وذلك بعد انتهاء الثانوية العامة المصرية والشهادات الدولية والثانوية الأزهرية وطلاب stem والشهادات المعادلة العربية.

كل ما تريد معرفته عن مدينة زويل و شروط الالتحاق بمدينة زويل بعد الإعدادية:

كما أن مدينة زويل في الأساس لها مركب هام وهو أكاديمية زويل والتي تبدأ مع الطلاب من مراحل التعليم الأولى وحتى الثانوية العامة ومن ثم المرحلة الجامعية وهذا كان الهدف الأساسي لها، وبمجرد الانتهاء من مرحلة الانشاءات بالكامل سنكمل رؤية الدكتور زويل الخاصة بالأكاديمية بحيث تكون منظومة التعليم من "كي جي" وحتى التعليم الجامعي والدراسات العليا وصولا لمرحلة الدكتوراه وما بعدها.

مصروفات جامعة زويل:

العام الماضي بلغ عدد المتقدمين لدخول جامعة زويل 1900 طالب حيث دخل الاختبار 1000 طالب بينما تم قبول 202 منهم، بينما كان الإقبال من الطلاب يزيد كل عام، حيث تستقبل الجاكعة عددًا أكبر خلال الفترات المقبلة وذلك مع افتتاح المبنى الجديد الإداري والثقافي في المدينة.

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بينما ضمن كل ما تريد معرفته عن مدينة زويل تقدم مدينة زويل تعليم عالٍ ومتميز بمقابل بسيط مقارنة بالجامعات الأخرى، فمازلت تقدّم للطلاب دعمًا ماديًا يصل لـ 50%.

كما قد تم تخفيض مصروفات الدراسة هذا العام من 145 ألفًا إلى 96 ألف جنيه أي بنسبة وهو خصم 35%، وذلك رغم أن المدينة تقدم تعليمًا متميزًا، مقارنة بالجامعات الأخرى، وبذلك تعد المدينة هي المكان الوحيد بمصر الذي خفض مصروفاته، فبذلك قدمت دعما لكل الطلاب المصريين، رغم جائحة كورونا والتكاليف العالية وتأثيرها بالسلب على الجميع.