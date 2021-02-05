الأمير خالد بن سلمان يعلق على تصريحات بايدن بشأن السعودية

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، إن السعودية ترحب بالتزام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالعمل مع الحلفاء لحل الصراعات.





وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "السعودية تؤكد استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث".





وتابع: "السعودية تؤكد دعمها للشرعية اليمنية سياسيًا وعسكريًا في مواجهة مليشيات الحوثي المدعومة من ايران في كل الجبهات وبكل حزم".





وكان بايدن أكد، مساء أمس، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.





كما شدد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.



