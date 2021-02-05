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تعليم

التصحيح إلكتروني.. آثار القاهرة: عقد امتحانات الفصل الأول بنظام البابل شيت وعلى 3 فترات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:34 ص
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
كشف الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، عن شكل امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية ، وكيفية إجرائها.

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الامتحانات ستكون بنظام "البابل شيت" داخل الكلية ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل وزارة الصحة .

وأضاف "رجب" أن هناك وحدة متخصصة بالكلية لطباعة لطباعة الأسئلة ، كما أن التصحيح سيكون اليكتروني ، حيث تصحح كل مادة في نفس اليوم ، وإعلان النتيجة فور الانتهاء من تصحيح جميع المواد .

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وأشار عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إلى أنه الامتحانات ستكون على ثلاث فترات ، بحيث يكون هناك فترتين لطلاب البكالوريوس ، وفترة لطلاب الدراسات العليا حتى الساعة الثانية ظهرًا .

ونوه بأن فترة الامتحان في كل مادة ستكون مدتها ساعة واحدة ، حيث يغادر الطالب فور الانتهاء من الامتحان لمنع أي تجمعات بينهم .

وكان عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة قد أوضح أن الامتحانات ستبدأ بالكلية اعتبارا من يوم 20 من الشهر الجاري ، وذلك وفقًا للقرارات التي اتخذها مجلس الجامعة يوم أمس ، حيث يكون هناك أيام محددة لكل فرقة ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات والتكدسات بينهم .
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