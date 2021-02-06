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حوادث

الأمن يضبط تاجر عملات أجنبية بالسوق السوداء في الدقهلية

السبت 06/فبراير/2021 - 12:04 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى،وذلك فى إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (صاحب محل لتجارة الأحذية - مقيم بدائرة مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية).. بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .. متخذًا من المحل الخاص به الكائن بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية مقرًا لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق المصارف المعتمدة بالإشتراك مع (شخصين - مقيمين محافظة الدقهلية) ، وبحوزتهم مبالغ مالية (أجنبية ومحلية) وضبط (3 هواتف محمولة بفحصهم فنيًا تبين أنهم محملين بالعديد من المحادثات المتبادلة مع عملائهم تدل على نشاطهم المؤثم) ، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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