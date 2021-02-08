مصر الأمن والأمان.. محاضرة بثقافة الأقصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "كيفية معالجة المشاكل" وتحدث سيد صدقى عن كيفية معالجة المشاكل ومفهوم المشكلات وأنواعها وأهمية إيجاد الحلول للمشكلات.





كما عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "النظرية الوظيفية في دراسة التراث الشعبي" تحدث حسن عبد الباري عن الموالد وعن المجتمع المصري وكيف يكرم الأولياء، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك ضارا مثل بحي الخليفة والأضرحة الموجودة فيه، بجانب محاضرة بعنوان "دور الشباب في التنمية الإقتصادية"





وقال د. محمود السيد إن الشباب هم الفئة العمرية ما بين 14 إلى 24 عاما وهم القوة البشرية والطاقة العملية والذهبية.





ونظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "مصر الأمن والأمان".





وقال عمرو عبدالصبور إن مصر بلد الأمن والأمان،مشيرا إلى الجهد الذي تبذله الدولة لتوفير كافة سبل الأمن والأمان،إلى جانب دعم الدولة والمسئولين فى محاربة الفساد.





بينما عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الاقتصاد المصري والوضع الراهن" تحدث محمود سمير عن التحديات التي تواجهها الدولة اقتصاديا في ظل أزمة كورونا وإعانة البطالة للشباب وتوفير اللقاح لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتوفير الوسائل المتاحة في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وحرص الدولة علي ذلك.