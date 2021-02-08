اتحاد المستثمرين يُعلن إنشاء منصة إلكترونية لتشجيع وترويج المنتج المصري.. تفاصيل

كشف الدكتور محرم هلال ، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين عن إنشاء المنصة الإلكترونية للاتحاد فضلًا عن إنشاء موقع إلكتروني لعرض أحدث الأخبار والمعلومات عن الاستثمار والمستثمرين وأهم المشروعات والأنشطة التى يقوم بها الاتحاد .









وأكد هلال ، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد أن هذه المنصة الإلكترونية فكرةٌ رائدة يجب أن تكون الأولي بالرعاية من الجميع و تتماشي مع الرغبة الصادقة في فتح أسواق حقيقية للمنتج المصري داخل مصر وخارجها وترتبط بأهم ما يسعي إليه الجميع مثل ايجاد فرصة العمل.

وقال المهندس أسامة حفيلة ، النائب الأول لرئيس الاتحاد ، رئيس اللجنة المشرفة علي إدارة وتنفيذ الموقع والمنصة : إن البيع "أون لاين " يهدف لتحقيق التكامل الصناعى بين أعضاء الاتحاد و الترويج لمنتجات المصانع والشركات الكبرى التى ستنضم للمنصة بالإضافة إلى عرض احتياجات المصانع و الشركات من الأدوات والمواد الخام .





وأشار إلى أن هذا التوجه سيسهم فى حل أزمة الصناعة ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا باهرًا فور تطبيقه شريطةَ المزيد من التعاون بين جمعيات المستثمرين و الاتحاد.





وأكد حفيلة أن التجارةَ الإلكترونية تمكنت من إحداث نقلة نوعية هائلة في مجال التجارة عمومًا كما تمكنت من تغيير ثقافة الشراء والسلوكيات الشرائية حولَ العالم ، مشيرًا إلي أنه ، ومع التحول الرقمي الضخم الذي تشهده البلاد ومواكبةً للمستحدثات العالمية كان لزامًا علي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، أن يكون سباقًا في هذا المجال ومن هنا كانت هذه الفكرة ، بإنشاء موقع إلكتروني رسمي للاتحاد ، ومنصة إلكترونية لترويج وبيع المنتج المصري .





وقد شكل اتحاد المستثمرين لجنةً لهذا الغرض ، تضم في عضويتها ، الدكتور محي حافظ ، عضو المكتب التنفيذي ، نائبًا للرئيس ، والدكتور محمد خميس شعبان ، أمين عام الاتحاد ، والدكتور صبحي نصر ، أمين صندوق الاتحاد ، والمهندس بهاء العادلي ، عضو المكتب التنفيذي ، واللواء حسام الشهاوي ، مدير عام الاتحاد .



