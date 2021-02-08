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محافظات

ضبط 400 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسكندرية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:48 م
ضبط 400 كجم لحوم
ضبط 400 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي في الاسكندرية
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أحمد بسيوني
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة لضبط والتحفظ على أي لحوم أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع معاقبة المخالفين وتحرير المحاضر الشرطية بالأقسام المختلفة بالمحافظة لتقديمها إلى النيابات المختصة للتحقيق؛ وذلك لمعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم. 

قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالإسكندرية برئاسة الدكتور يوسف شباط بعدد من الحملات على مدار 7 أيام بداية من يوم 1 فبراير وحتى يوم 7 فبراير 2021. 

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وأسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر للمخالفين، والتحفظ على ما يقرب من 400 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مذبوحة خارج المجازر أو منتهية الصلاحية، من عدد من المطاعم والمنشآت بمختلف أحياء المحافظة.

ومن جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري؛ أنه خلال الحملات تم ضبط 20كجم لحوم بتلوبدون اختام و25 كجم بقرى بالعظم ( ذبيح خارج المجازر ) و 20 كجم لحوم مجمدة غير صالحة و 32.5 نتر لحوم غير صالحة و 31.5 مصنعات لحوم ( سجق ) غير صالحة و168 كجم دواجن (مذبوحة خارج المجازر) و 98.9 كجم كبدة (منتهية الصلاحية).

يأتي هذا في أطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري. 
ضبط 400 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسكندرية
ضبط 400 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسكندرية
ضبط 400 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسكندرية
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