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اقتصاد

ألوان وأحجام مختلفة.. أشهر أنواع السمك السويسي وأسعاره .. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:51 م
صدى البلد
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يارا عمرو- أشرف العمدة
تتميز حلقة السمك داخل سوق السويس، بوجود أنواع مختلفة وكبيرة من حيث الأشكال والألوان وأحجام السمك، والذي يقبل عليه الكثير من المواطنين من جميع المحافظات لشرائه، لشهرته بالسمك ذي الطعم البلدي الجميل. 


ورصدت كاميرا "صدى البلد" أنواع السمك السويسي وأشكاله المختلفة داخل حلقة سوق السمك بمحافظة السويس، مع أسعاره المختلفة لهذا الأسبوع. 


في البداية تحدث علي حسين، أحد بائعي السمك بالسوق، قائلًا: "أسعار السمك لهذا الأسبوع قلت عن الأسبوع الماضي، بسبب عمل المراكب وصيدها بشكل أكبر، فسعر سمك القروش السويسي ٦٠ جنيهًا للكيلو، وسعر السوبيا السويسي ١١٠ للكيلو، بينما سعر سمك الرقاد ٦٠ جنيهًا للكيلو".


وأكمل محمود بكر أن سعر الاستاكوزا ١٨٠ جنيهًا، وسعر سمك مرجان ابو اتب ١٥٠ جنيهًا، وسمك قشر جميل ١٥٠ جنيهًا، بينما سعر سمك دراك ١٣٠ جنيهًا، والخرمان ٦٠ جنيهًا، وسعر البوري  لهذا الأسبوع ٦٠ جنيهًا. 


وأوضح احمد عبد المنعم أن سعر الكابوريا ٨٠ جنيهًا، وسعر سمك حريد بغباء ٧٥ جنيهًا، والشعور المحسني ٧٠ جنيهًا، وسعر الوقار ١٢٠ جنيهًا، والشعور الحر ١٣٠ جنيهًا، وسعر البلطي ٣٠ جنيهًا، والسبيط البلدي ١٢٠ جنيهًا، بينما سعر سمك الباغة ٢٥ جنيهًا، والحر ٥٠ جنيهًا. 


وأنهي تجار حلقة السمك بالسويس، أن الأسعار لهذا الأسبوع مناسبة للجميع، وذلك يرجع لصيد المراكب المكثف لهذه الأيام، ودائمًا يقبل المواطنون من كل المحافظات على شراء سمك السويس البلدي، المعروف بجودة طعمه.

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