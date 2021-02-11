بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف

أعربت الفنانة شيماء سيف، عن فرحتها بالنجاح الذي حققه مسلسل في بيتنا روبوت، والذي جسدت فيه شخصية إنسان آلي يدعي زومبا، مؤكده أنها تم الاستعانه بصوت غير صوتها في العمل.







