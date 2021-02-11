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مرأة

بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:03 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة شيماء سيف؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد تألقها فى مسلسل في بيتنا روبوت.

وتعتمد شيماء سيف على اختيارها ستايل مختلف من الملابس الكلاسيك أو الكاجوال التى تتناسب  مع وزنها.

وتعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة التى تظهر بها. 

أعربت الفنانة شيماء سيف، عن فرحتها بالنجاح الذي حققه مسلسل في بيتنا روبوت، والذي جسدت فيه شخصية إنسان آلي يدعي زومبا، مؤكده أنها تم الاستعانه بصوت غير صوتها في العمل. 


وأضافت في لقائها مع الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر شاشة "cbc"، مساء أمس الجمعة، أن المقيمين على العمل وجدوا أنه من الأفضل أن يتم الاستعانه بصوت مختلف عن صوتي، مستدركة أنه :"تم حذف صوتي من السلسل تمامًا و كان معهم حق، فأنا صوتي مضحك ولن يقتنع أحد أن هذا صوت روبوت".
بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف
بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف
بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف
بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف
بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف
بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف
بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف
بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف
بعد تألقها بـ في بيتنا روبوت.. أجمل إطلالات شيماء سيف
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