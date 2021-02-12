مياه المنيا: إحلال وتجديد شارع عدنان المالكي بتكلفة تتعدى 6 ملايين جنيه

عقد المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعا لمناقشة الحلول العاجلة للمناطق الساخنة، ومراجعة الإجراءات المتخذة، ووضع تصور للخطط المستقبلية والاحتياجات لتطوير الخدمة خلال الفترة القادمة.





وقال، أنه جارى البدء في أعمال الإحلال والتجديد بشارع عدنان المالكي بتكلفة إجمالية بأكثر من 6 مليون جنيه والتي تشمل تغيير خطوط المياه بطول 1600 متر بقطر 6 بوصة، بالإضافة إلي تغيير 1600 متر طولي بقطر 10 بوصة، وتغيير كافة غرف المحابس والربط مع جميع الشوارع المتقاطعة وتغيير كافة البرايز المنزلية في هذه المناطق.





وأشار رئيس شركة مياه المنيا، إلى تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الخدمات داخل المحافظة.



