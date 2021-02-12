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فن

يا سيد الرجالة.. أغنية جديدة للمطربة سلمى الراوي

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:44 م
سلمى الراوي
سلمى الراوي
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سعيد فراج
تستعد المطربة سلمى الراوى لطرح أغنية جديدة على طريقة السنجل، وتحمل عنوان «يا سيد الرجالة»، والمقرر طرحها على الموقع الرسمى على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وموقع أنغامى.

الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي عماد عبيد، والحان وليد نور، وتوزيع هارون. 

وأشارت سلمى الراوى إلى أنها تقدم من خلال الأغنية أسلوبا جديدًا من حيث الكلمات، والالحان، وتراهن على نجاحها، حيث أنها تعتبرها بمثابة نقلة فنية مميزة فى مسيرتها الفنية.

وكانت قد طرحت سلمى الراوى مؤخرًا، فيديو كليب بعنوان «جود باي»،من إخراج فادى حداد، وكلمات والحان محمد يحي.
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