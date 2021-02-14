ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد المنظومة الرقمية بالمحافظة مع مسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:25 م
جولة محافظ بورسعيد
جولة محافظ بورسعيد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يرافقه مسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطواري، عدد من إدارات الديوان العام للمحافظة لمتابعة تطبيق منظومة التحول الرقمي والمتغيرات المكانية  رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء ناصر حريز مدير الأمن  واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة .

بدأت الجولة التفقدية بزيارة الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى ومركز معلومات شبكات المرافق  ووحده نظم المعلومات الجيومكانية ووحدة المتغيرات المكانية وذلك للحديث عن التطورات الإدارية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا تماشيا مع مجمل الإنجازات العملاقة ببورسعيد.

اقرا أيضا

واستمع المحافظ و الوفد المرافق له لشرح موجز عن طبيعة العمل داخل إدارات الديوان العام وذلك بعد التحول الرقمى والتكنولوجى الذى شهده القطاع الحكومى بالمحافظة وميكنة العمل الإدارى والارتقاء بمستوى العاملين فى القطاع الحكومى .

وأشاد أعضاء الوفد بالتطور الملحوظ فى القطاع الإدارى ببورسعيد وتطبيق المنظومة المميكنة والتى ساهمت فى سرعة الأداء و إنجاز الأعمال وتحقيق الشفافية فى العمل الإدارى ، مؤكدين أن محافظة بورسعيد شهدت طفرة حقيقية فى مجال العمل الإدراى بالتوازى مع جميع المشروعات التنموية المطورة بالمحافظة.
محافظ بورسعيد يتفقد المنظومة الرقمية بالمحافظة مع مسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ
محافظ بورسعيد يتفقد المنظومة الرقمية بالمحافظة مع مسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ
محافظ بورسعيد يتفقد المنظومة الرقمية بالمحافظة مع مسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ
محافظ بورسعيد يتفقد المنظومة الرقمية بالمحافظة مع مسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ
محافظ بورسعيد يتفقد المنظومة الرقمية بالمحافظة مع مسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الغضبان يتابع سير العمل في تطوير وتوسعة شارعي عبد الحليم محمود ونهضة بورسعيد .. شاهد

محافظ بورسعيد يشيد بدور مركز معلومات شبكات المرافق ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

محافظ جنوب سيناء يشيد بتطور الأداء في مركز المعلومات والمركز التكنولوجي

محافظ بورسعيد ووفد العربية للتنمية الإدارية يتفقدون حديقة فريال التاريخية

تنسيقية شباب الأحزاب : بورسعيد شهدت طفرة حقيقية فى مجال العمل الإدارى

ترشيحاتنا

صدفة أم مؤامرة.. انحياز التحكيم الأفريقي للترجي عرض مستمر

بيراميدز يفتتح التهديف أمام راسينغ كلوب عن طريق إسلام عيسى

الزمالك ينعى نجم الفريق السابق

استقالة سرية لـ "النحاس".. الغضب يجتاح المقاولون العرب وعقوبات على اللاعبين

البحث عن مصدر كورونا.. علماء منظمة الصحة يعثرون على مفاجأة بشأن أصل الفيروس

رخيص وسريع ويشبه اختبار الحمل.. ابتكار مسحة كورونا عن طريق البصق

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

وزير التعليم يكشف المواعيد التفصيلية لامتحانات التيرم الأول لسنوات النقل

ماذا قرر وزير التربية والتعليم اليوم؟ | تفاصيل كاملة

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

السيسي: منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار طريقة استكمال أبنائهم العام الدراسي

وزير التعليم العالي: الدراسة بالجامعات تعود السبت 27 فبراير الجاري

التعليم تعلن إلغاء امتحان نهاية الترم الدراسي الثاني وتكشف عن البديل

أول رد من المريخ السوداني على حقيقة تجاهل الأهلي لبعثة الفريق

وزير التربية والتعليم: إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول من 27 فبراير حتى 9 مارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر السيارة التى ظهرت مع درة فى الفالنتين.. صور

بـ 6 عجلات.. عرض مرسيدسAMG G63 للبيع بـ 4 ملايين ريال

بمكياج صاخب.. نسرين طافش تتألق في عيد الحب