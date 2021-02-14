محافظ بورسعيد يتفقد المنظومة الرقمية بالمحافظة مع مسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يرافقه مسئولي الشبكة الوطنية لخدمات الطواري، عدد من إدارات الديوان العام للمحافظة لمتابعة تطبيق منظومة التحول الرقمي والمتغيرات المكانية رافقهم خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء ناصر حريز مدير الأمن واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة .





بدأت الجولة التفقدية بزيارة الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى ومركز معلومات شبكات المرافق ووحده نظم المعلومات الجيومكانية ووحدة المتغيرات المكانية وذلك للحديث عن التطورات الإدارية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا تماشيا مع مجمل الإنجازات العملاقة ببورسعيد.





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واستمع المحافظ و الوفد المرافق له لشرح موجز عن طبيعة العمل داخل إدارات الديوان العام وذلك بعد التحول الرقمى والتكنولوجى الذى شهده القطاع الحكومى بالمحافظة وميكنة العمل الإدارى والارتقاء بمستوى العاملين فى القطاع الحكومى .



