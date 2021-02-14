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حوادث

الحماية المدينة تسيطر على حريق بإحدى حاويات خليج ديليسبس في بورسعيد

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:45 م
حاويات خليج ديليسبس
حاويات خليج ديليسبس
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كتب محمد الغزاوى
نجحت قوات الحماية المدينة التابعة لمديرية أمن بورسعيد فى السيطرة على حريق نشب بإحدى حاويات المشروبات والمأكولات الجديدة بخليج ديليسبس المملوك للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد.

وكان بلاغ ورد الى إدارة الحماية المدينة باندلاع حريق بأحد حاويات البارتشن المجهزة المشروبات والمأكولات بمول بورسعيد.

وجرى الدفع للسيارات الحماية المدينة الى موقع البلاغ، والذي تبين أنه نشب بحاوية للمشروبات تتوسط حاويات المول المجهزة، والبالغ عددها 30 بارتيشن جهزت جميعها لصناعة المأكولات والمشروبات بطراز حديث تحت مسمي خليج ديليسبس.

وأسفر الحريق عن خسائر في المعدات والخامات دون وقوع خسائر في الأرواح وجار حصر التلفيات والوقوف على أسباب الحريق.

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جدير بالذكر أن المنطقة الواقع بها الحريق تشهد اقبال جماهيرى منذ تطويرها خاصة من فئات الشباب العمرية على مدار اليوم والتي عرفت سابقًا بمنطقة الجراج وشهدت العديد من الأحداث والوقائع غير القانونية قبل تطويرها ورفع كفاءتها.
الحماية المدينة تسيطر على حريق بإحدى حاويات خليج ديليسبس في بورسعيد
الحماية المدينة تسيطر على حريق بإحدى حاويات خليج ديليسبس في بورسعيد
الحماية المدينة تسيطر على حريق بإحدى حاويات خليج ديليسبس في بورسعيد
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