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محافظات

بورسعيد تستعد لإطلاق فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني غدا

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:52 ص
المسابقة الدولية
المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم
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كتب محمد الغزاوى
أنهت محافظة بورسعيد الاستعدادات النهائية لإطلاق فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريمة والابتهال الديني غدا بمشاركة 20 دولة فى دورتها الرابعة. 

كانت المدينة الشبابية بالمحافظة استقبلت وفود 20 دولة استعدادا للمسابقة المقرر انطلاقها غدا الاثنين 15 فبراير تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

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والتقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأعضاء مجلس أمناء مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى، معلنا خلال اللقاء أن المسابقة ستنطلق للعام الرابع على التوالي رغم الظروف والتحديات التي يمر بها العالم "جائحة كورونا"، مشيرا إلى انها المسابقة الوحيدة في العالم التي يتم تنظيمها هذا العام.

ويشارك في الدورة الرابعة للمسابقة  60 متسابقا منهم 25 من خارج مصر يمثلون 20 دولة.

يذكر أن المسابقة هذا العام تحمل اسم فضيلة الشيخ المرحوم محمود خليل الحصري وتحت شعار الأزهر منارة العلم والعلماء في العالم الإسلامي.
بورسعيد تستعد لإطلاق فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني غدا
بورسعيد تستعد لإطلاق فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني غدا
بورسعيد تستعد لإطلاق فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني غدا
بورسعيد تستعد لإطلاق فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني غدا
بورسعيد تستعد لإطلاق فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني غدا
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