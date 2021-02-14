بورسعيد تستعد لإطلاق فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني غدا

أنهت محافظة بورسعيد الاستعدادات النهائية لإطلاق فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريمة و الابتهال الديني غدا بمشاركة 20 دولة فى دورتها الرابعة.





كانت المدينة الشبابية بالمحافظة استقبلت وفود 20 دولة استعدادا للمسابقة المقرر انطلاقها غدا الاثنين 15 فبراير تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





اقرأ أيضا





والتقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأعضاء مجلس أمناء مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى، معلنا خلال اللقاء أن المسابقة ستنطلق للعام الرابع على التوالي رغم الظروف والتحديات التي يمر بها العالم "جائحة كورونا"، مشيرا إلى انها المسابقة الوحيدة في العالم التي يتم تنظيمها هذا العام.





ويشارك في الدورة الرابعة للمسابقة 60 متسابقا منهم 25 من خارج مصر يمثلون 20 دولة.



