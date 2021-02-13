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محافظات

نجاح عملية غلق وصلة شريانية بالقسطرة لطفل في بورسعيد

السبت 13/فبراير/2021 - 06:30 م
صدى البلد
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محمد الغزاوى
نجح فريق مستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بإجراء حزمة من الجراحات والإجراءات الطبية  بلغ 14 في يوم واحد ومنها الذي يتم لأول مرة بمصر..

وكشف الدكتور قطب السيد مدير المستشفي في تصريحات خاصة لصدى البلد نجاح فريق مجدي يعقوب بقيادة د. عبدالرحمن العفيفي  رئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية للقلب بمركز مجدي يعقوب ومستشفى النصر التخصصي  وفريقه المعاون إجراء
توسيع الشريان الرئوي لطفل ( شهرين ) يعاني من ضيق حرج بالشريان الرئوي Pulmonary Stenosis عن طريق القسطرة باستخدام البالون.

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كما كشف مدير النصر عن نجاح الفريق نفسه فى غلق وصلة شريانية بالقسطرة لطفل يعاني من PDA  وحالتين منظار بالموجات الصوتية للقلب TEE .

وفي نفس السياق أكد الدكتور قطب السيد نجاح  فريق  د. طارق رشيد  رئيس قسم القلب والقسطرة وخبير الانسداد المزمن للشرايين التاجية بمستشفى النصر التخصصي _ المعاون فى استقبال 3 حالات قسطرة طوارئ من المستشفيات الأخرى بينهم حالتين انسداد تام مزمن للشرايين التاجية CTO بالاضافة الى حالة تصوير طبي داخل الشرايين التاجية IVUS مع تركيب دعامة.

وأوضح مدير النصر تمكن فريق رشيد من  توسيع وتركيب دعامة باستخدام تقنية الشنيور الطبي Rotablation والتي تتم باستخدام جهاز ROTAPRO لأول مرة بمصر.

وأشار إلى نجاح فريق جراحة الأطفال بمستشفى النصر التخصصي بقيادة ا. د كرم الصايم رئيس قسم جراحة القلب وفريقه المعاون د. محمد سيف الدين أخصائي جراحة الأطفال بإجراء3 حالات جراحات لأطفال يعانون من فتق إربي Hernia

وشدد على ان الحالات جميعا تمت فى إطار توجيهات د. أحمد السبكى رئيس الهيئة بالقضاء على فوائد الانتظار وتقديم أفضل الخدمات للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى ظل تعليمات الدكتور هالة وايد وزيرة الصحة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة.

نجاح عملية غلق وصلة شريانية بالقسطرة لطفل في بورسعيد
نجاح عملية غلق وصلة شريانية بالقسطرة لطفل في بورسعيد
نجاح عملية غلق وصلة شريانية بالقسطرة لطفل في بورسعيد
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