لأول مرة في مصر.. نجاح عملية تركيب دعامات هوائية باستخدام جهاز الشنيور الحديث ببورسعيد | فيديو

رصد "صدى البلد"، نجاح أول عملية تركيب دعامات هوائية في مصر، باستخدام جهاز الشنيور الحديث داخل مستشفى النصر بمحافظة بورسعيد التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل.





وانفرد "صدى البلد" برصد تفاصيل العملية التي أُجريت داخل وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر وانتهت في الثانية فجر اليوم، السبت.





وكان فريق طبي برئاسة الدكتور طارق رشيد، أستاذ قسطرة القلب والأوعية الدموية، رئيس قسم قسطرة القلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل، نجح والطاقم المعاون في إجراء أول عملية من ذات النوع بجهاز ROTAPRO فى مصر.





وأُجريت العملية لمريض يبلغ 65 عامًا، ويعانى من ضيق شديد التكلسات بالشريان الجذعى والأمامى النازل وفشل كلوى مزمن ولا يمكن إجراء جراحة قلب مفتوح نظرًا لشدة التكلسات بطول الشريان الأمامى ووجود مشاكل الكلى.





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وقام الفريق الطبى بعمل توسيع بالبالون وتركيب دعامات دوائية باستخدام جهاز الشنيور الحديث ROTAPRO وتعد هذه هى الحالة الأولى بمصر.





وأكد الدكتور طارق رشيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن منظومة التأمين الصحى الشامل وصلت إلى مرحلة متقدمة عالمية تستطيع من خلالها تقديم خدمة توازي الخدمات التي تقدم في أكبر المستشفيات بدول العالم.





وأضاف الدكتور قطب السيد، مدير المستشفى، أن "نصر بورسعيد" أصبح جاهزا لاستقبال أي حالة لمريض قلب على مستوى الجمهورية سواء تابعا للمنظومة أو غير تابع، ويرغب فى تلقي الخدمة الطبية المتميزة على أيدى أمهر أطباء القلب سواء القسطرة أو الجراحات.





من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، أن البحث العلمي والاطلاع على آخر المستجدات والأبحاث على الساحة الطبية والعلمية، وكذلك التطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة، لافتًا إلى حرص الهيئة على الانفتاح والاطلاع على كل ما هو جديد وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بالقطاع الصحي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد حلم كل المصريين باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بالمنظومة الجديدة.