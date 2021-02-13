ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لأول مرة في مصر.. نجاح عملية تركيب دعامات هوائية باستخدام جهاز الشنيور الحديث ببورسعيد | فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 02:18 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
رصد "صدى البلد"، نجاح أول عملية تركيب دعامات هوائية في مصر، باستخدام جهاز الشنيور الحديث داخل مستشفى النصر بمحافظة بورسعيد التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وانفرد "صدى البلد" برصد تفاصيل العملية التي أُجريت داخل وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر وانتهت في الثانية فجر اليوم، السبت.

وكان فريق طبي برئاسة الدكتور طارق رشيد، أستاذ قسطرة القلب والأوعية الدموية، رئيس قسم قسطرة القلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل، نجح والطاقم المعاون في إجراء أول عملية من ذات النوع بجهاز ROTAPRO فى مصر. 

وأُجريت العملية لمريض يبلغ 65 عامًا، ويعانى من ضيق شديد التكلسات بالشريان الجذعى والأمامى النازل وفشل كلوى مزمن ولا يمكن إجراء جراحة قلب مفتوح نظرًا لشدة التكلسات بطول الشريان الأمامى ووجود مشاكل الكلى.

اِقرأ أيضًا 

وقام الفريق الطبى بعمل توسيع بالبالون وتركيب دعامات دوائية باستخدام جهاز الشنيور الحديث ROTAPRO وتعد هذه هى الحالة الأولى بمصر.

وأكد الدكتور طارق رشيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن منظومة التأمين الصحى الشامل وصلت إلى مرحلة متقدمة عالمية تستطيع من خلالها تقديم خدمة توازي الخدمات التي تقدم في أكبر المستشفيات بدول العالم.

وأضاف الدكتور قطب السيد، مدير المستشفى، أن "نصر بورسعيد" أصبح جاهزا لاستقبال أي حالة لمريض قلب على مستوى الجمهورية سواء تابعا للمنظومة أو غير تابع، ويرغب فى تلقي الخدمة الطبية المتميزة على أيدى أمهر أطباء القلب سواء القسطرة أو الجراحات.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، أن البحث العلمي والاطلاع على آخر المستجدات والأبحاث على الساحة الطبية والعلمية، وكذلك التطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية السليمة وفق أدلة العمل الاسترشادية المحدثة عالميًا، هو دستور عمل الهيئة، لافتًا إلى حرص الهيئة على الانفتاح والاطلاع على كل ما هو جديد وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بالقطاع الصحي، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد حلم كل المصريين باعتبارها أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بالمنظومة الجديدة.

لأول مرة في مصر.. نجاح عملية تركيب دعامات هوائية باستخدام جهاز الشنيور الحديث ببورسعيد | فيديو
لأول مرة في مصر.. نجاح عملية تركيب دعامات هوائية باستخدام جهاز الشنيور الحديث ببورسعيد | فيديو
لأول مرة في مصر.. نجاح عملية تركيب دعامات هوائية باستخدام جهاز الشنيور الحديث ببورسعيد | فيديو
لأول مرة في مصر.. نجاح عملية تركيب دعامات هوائية باستخدام جهاز الشنيور الحديث ببورسعيد | فيديو
لأول مرة في مصر.. نجاح عملية تركيب دعامات هوائية باستخدام جهاز الشنيور الحديث ببورسعيد | فيديو
لأول مرة في مصر.. نجاح عملية تركيب دعامات هوائية باستخدام جهاز الشنيور الحديث ببورسعيد | فيديو
لأول مرة في مصر.. نجاح عملية تركيب دعامات هوائية باستخدام جهاز الشنيور الحديث ببورسعيد | فيديو
لأول مرة في مصر.. نجاح عملية تركيب دعامات هوائية باستخدام جهاز الشنيور الحديث ببورسعيد | فيديو
لأول مرة في مصر.. نجاح عملية تركيب دعامات هوائية باستخدام جهاز الشنيور الحديث ببورسعيد | فيديو
لأول مرة في مصر.. نجاح عملية تركيب دعامات هوائية باستخدام جهاز الشنيور الحديث ببورسعيد | فيديو
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نجاح جراحتي قلب مفتوح معقدتين لمريضين بمستشفى نصر بورسعيد .. تفاصيل

الرعاية الصحية تكشف التجهيزات العالمية لمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد.. فيديو

الرعاية الصحية: نجاح أول عملية توسيع شريان بقلب مسن بمستشفى النصر ببورسعيد

الرعاية الصحية تعلن نجاح ثاني عملية استبدال الصمام الأورطي بتقنية التافي لمسن 72 عامًا

نجاح أول جراحة تركيب دعامة لمسن تحت مظلة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

طارق رشيد: بورسعيد حققت نهضة طبية غير مسبوقة بتطبيق التأمين الصحي الشامل

ترشيحاتنا

أشتري ولا بلاش.. الخبراء يكشفون مصير سعر الذهب الفترة المقبلة

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

الإدارية العليا تستقبل الطعن الثالث من مرتضى منصور على حكم استمرار عمل اللجنة المؤقتة

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات أفريقيا والدوريات العالمية

حكم لبس الطرحة القصيرة وظهور لون الشعر من تحتها.. الإفتاء ترد |فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف

أصل الحكاية.. قصة السيارة رقم 50 مليون من مرسيدس

إعلانات زمان.. شاهد سيارة شيفروليه بـ 186 جنيها فقط