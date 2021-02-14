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تعليم

جامعة سوهاج تنظم دورات عن التحول الرقمي لفاقدي البصر

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:35 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج
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أنغام الجنايني
ترأس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماع مجلس إدارة مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة، وذلك بقاعة تنمية القدرات بالحرم الجامعي القديم.

وذلك بحضور كلا من الدكتور عماد الصوينع مدير المركز ومستشار رئيس الجامعة لشؤون ذوي الإعاقة، الدكتورة سلمي عبد المنعم نائب مدير المركز، والدكتورة شادية أحمد، ومحمد أبو طالب، وشهاب الدين جميل أعضاء مجلس إدارة المركز. 


وقال رئيس الجامعة أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات الهامة ومنها، الموافقة علي قيام مركز نور البصيرة بتنظيم الدورات التدريبية الخاصة بالتحول الرقمي لجميع المكفوفين بالجامعة، وذلك لاكسابهم مهارات ومعارف جديدة عن أنظمة وأساسيات التحول الرقمي، الأمر الذي يساهم في تمكينهم من الدخول إلى سوق العمل ودمجهم مع سائر فئات المجتمع. 

وأضاف الدكتور عماد الصوينع، أن الاجتماع تناول آليات تيسير إلتحاق الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعة بداية من العام الدراسي القادم، بالإضافة إلي بحث كيفية دعم مدرسة النور للمكفوفين، كما تم مناقشة موعد افتتاح المقر الجديد للمركز وتجهيزه لإمتحانات الفصل الدراسي الأول.
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