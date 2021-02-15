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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ درة برفقة زوجها من دبي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 10:46 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها  برفقة زوجها من دبي  عبر  حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت درة على الصورة قائلة: "من جلسة التصوير الحصرية الخاصة بي في عيد الحب ومقابلة لموقع Elle Arabia مع زوجي المهندس المعماري".

وتعود درة بعدها لاستكمال آخر يومين في تصوير فيلمها "الكاهن".

فيلم "الكاهن" يشارك مع درة كل من النجوم محمود حميدة وإياد نصار فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي جمال سليمان والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.وتستعد النجمة درة في الوقت نفسه لبداية تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد ”بين السما والأرض”، من بطولة هاني سلامة ويخرجه ماندو العدل ويكتبه إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجي.

المسلسل يعتبر استمرار لخطة شركة سينرجي في الجمع بين النجوم في عمل واحد وخصوصا أن كل منهما قدم البطولة المطلقة في أعمال سابقة.


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