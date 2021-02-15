لمتابعة أعمال النظافة.. جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية في مدينة القرين

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مدينة القرين بزيارة لمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.





بدأ المحافظ جولته بتفقد مدخل المدينة مرورًا بشوارع الديار الشامية ومنطقتي القلعة وابو سبيبة والتي تشهد أعمال تمهيدية باستخدام الجليدر للبدء فورًا في أعمال الرصف بالتنسيق مع مديرية الطرق، كما اطمأن المحافظ على أعمال الرصف الجارية بشارعي عمر بن الخطاب وجمال عبد الناصر , مشددًا على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.





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وجه المحافظ، محمد حجازي رئيس مدينة القرين بتحديد عدد من الشوارع الجانبية والضيقة التي لا يزيد عرضها عن 3 أمتار والبدء فورا في رصفها ببلاط الإنترلوك وهو بلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة يتم تركيبه بطريق التداخل ويستخدم في الشوارع الضيقة، مؤكدًا أن المحافظة قامت بوضع خطه لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.





كما أمر محافظ الشرقية رئيس مدينة القرين برفع كافة الاشغالات وحصر الإعلانات واللوحات واللافتات المرخصة وغير المرخصة بشوارع المدينة وإزالة المخالف منها حفاظًا علي المال العام والشكل الجمالي والحضاري .





شدد المحافظ علي رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع رئيس مدينة أبو حماد لإزالة الاشغالات والشون المقامة بالمخالفة بطريق القرين/ العزازي والمستخدمة في تجميع هياكل وقطع غيار السيارات ومتعدي أصاحبها علي حرم الطريق مما يترتب عليه إشغال للطريق وتعطيل لحركة السيارات والمارة، مؤكدًا ضرورة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المراكز والمدن والاحياء لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين، مؤكدا أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهد والعمل لنيل رضا المواطن.





وعلي جانب اخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





أكد محافظ الشرقية أنه لن يتهاون ولن يسمح بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية المخالفين لقرارات مجلس الوزراء لمنع التجمعات وغلقها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ للحفاظ علي صحة أبنائنا الطلاب قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بحملات تفتيشية على مراكز الدروس الخصوصية وأسفرت عن غلق وتشميع مركز للدروس الخصوصية بنطاق الوحدة المحلية بالنوافعه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.