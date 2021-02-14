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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد مكتب بريد قرية منية سنتا ببلبيس ويخاطب الهيئة بسرعة دخول الخدمة

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:22 م
مكتب بريد قرية منيه
مكتب بريد قرية منيه سنتا ببلبيس
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محمد الطحاوي

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مخاطبة رئيس هيئة البريد بالشرقية للوقوف على أسباب عدم تشغيل مكتب بريد قرية منية سنتا التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، بعد أن تم الانتهاء منه وتجهيزه بمعرفة رئاسة المركز لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

 

جاء ذلك خلال تفقده لمشروع تنفيذ محطة معالجة صرف صحي أولاد سيف، حيث استوقفه عدد من أهالي قرية منية سنتا يشكون له من عدم قيام هيئة البريد باستلام وتشغيل مكتب بريد القرية، ليقرر المحافظ التوجه للمكتب لمعاينته على الطبيعة والوقوف على جميع احتياجاته وكذلك للتعرف على أسباب عدم تشغيله حتى الآن، ليقرر مخاطبة هيئة البريد بالشرقية لاستيضاح أسباب عدم البدء في التشغيل بالرغم من جاهزية المكتب للعمل.


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أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لن تتوانى في خدمة المواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، وتسعى جاهدة للنهوض بالخدمات البريدية المقدمه للمواطنين باعتبارها تعد إحدى الركائز الرئيسية لدعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي والوصول إلى الاقتصاد الرقمي.

 

على جانب آخر، تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه عدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية، أعمال تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأولاد سيف بطاقة استيعابية 10 آلاف م3 / اليوم وبتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ   للمشروعات، والدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب، وعلي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، وأعضاء برلمان شباب الشرقية، وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة قرى الوحدة المحلية بأولاد سيف.

 

وقدم المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، شرحًا تفصيليا لمحافظ الشرقية ومرافقيه عن مراحل تنفيذ الأعمال بمحطة المعالجة، حيث تمت الإشارة إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمشروع بلغت 40%، وشبكات الانحدار إلى 85%، لخدمة 8 قرى بنطاق المركز، وجار مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد.

 

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بالمحطة للوقوف على نسب التنفيذ بها، مؤكدًا حرصه الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية، ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز.

 

وشدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل وتنفيذ المواصفات المحددة، مؤكدا ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلي إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

 

وأوضح أنه جار الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي ما بين إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات بمركز ومدينة بلبيس بتكلفة إجمالية مليار و493 مليون جنيه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

محافظ الشرقية يتفقد مكتب بريد قرية منية سنتا ببلبيس ويخاطب الهيئة بسرعة دخول الخدمة
محافظ الشرقية يتفقد مكتب بريد قرية منية سنتا ببلبيس ويخاطب الهيئة بسرعة دخول الخدمة
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