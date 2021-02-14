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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:43 ص
مركز طب الأسرة بالعزيزية
مركز طب الأسرة بالعزيزية
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محمد الطحاوي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مركز طب الأسرة بالعزيزية التابع للإدارة الصحية بمنيا القمح، يرافقه مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات التخطيط، والرعاية الأساسية، والإدارة الهندسية، والتفتيش المالى والإداري بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بمنيا القمح، ومدير المستشفى.

 

تفقد وكيل الوزارة سير العمل بالمركز، والخدمات الطبية الأولية المقدمة للمواطنين، ووحدة الكلي الصناعي، ووجه وكيل الوزارة بعمل دراسة لنقل مرضي الكلي الكائنين بالقرب من قرية العزيزية من قسم الكلي بمستشفي منيا القمح إلي وحدة الكلي بالعزيزية، مع زيادة عدد الشفتات بالوحدة، كما تفقد شبكة الغازات.


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قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجه بتفعيل العيادات الخارجية وخدمة الأخصائي بالمركز، وذلك بعد أعمال الإحلال والتجديد، وأعمال التطوير التي تمت بالمركز، والتي بلغت تكلفتها ١٢ مليون جنيه، لخدمة المرضي والمواطنين من أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها.

 

وعلى جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتيريات وقاعات الافراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، فضلا عن رفع كل الإشغالات والأكشاك المخالفة على حرم الطرق والشوارع الرئيسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وأضاف المحافظ أنه شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق وأسفرت الحملة عن مصادرة  ١٥ شيشة من كافتيريا مخالفة بمنطقة الغشام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  حيال المخالفين، كما قامت الحملة برفع الإشغالات والأكشاك المخالفة بنطاق رئاسة المركز والأحياء حيث بدأت الحملة أعمالها بمنطقة المحطة مرورا بشارع البوسطة -شارع الجلاء - كوبري أبو عميرة -الزراعة - دوران الشوبك -شارع عمر شاهين-موقف المنصورة وتطبيق القانون على المخالفين وفرض سيادة القانون على الجميع.

 

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح
وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح
وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح
وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمركز طب الأسرة بالعزيزية بمنيا القمح
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