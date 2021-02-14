لمواجهة كورونا.. مصادر الشيش ورفع الإشغالات والأكشاك المخالفة بالزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات علي المقاهي والكافتريات وقاعات الافراح وسرادقات العزاء والأفراح المُقامه بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات علي الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن رفع الإشغالات والأكشاك المخالفة علي حرم الطرق والشوارع الرئيسية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة بالاشتراك مع شرطة المرافق وحي أول وثان الزقازيق وأسفرت الحملة عن مصادرة ١٥ شيشه من كافتريا مخالفة بمنطقة الغشام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما قامت الحملة برفع الإشغالات والأكشاك المخالفة بنطاق رئاسة المركز والأحياء حيث بدأت الحملة أعمالها بمنطقة المحطة مرورا بشارع البوسطه -شارع الجلاء - كوبري أبو عميره -الزراعة - دوران الشوبك -شارع عمر شاهين-موقف المنصورة وتطبيق القانون على المخالفين وفرض سيادة القانون على الجميع.

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منذ توليه مهام عمله.. محافظ الشرقية: التقيت 289 مرة بالمواطنين خلال اللقاءات الأسبوعية

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة لضبط غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وعلي جانب آخر فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه التقى بالمواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة 289 مرة منذ توليه مسئولية محافظة الشرقية وذلك خلال اللقاءات الأسبوعية لإجتماع خدمة المواطنين للاستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها من خلال التواصل مع الجهات المعنية لفحصها وحلها فورًا مشيرًا إلى أنه تم تخصيص يوم الإثنين من كل أسبوع للتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم وشكواهم بحضور مديري المديريات الخدمية والجهات المعنية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

أشار المحافظ الي أنه خلال اللقاءات تم تقديم مساعدات مالية لـ 86 أسرة من مديرية التضامن الإجتماعي للأسر الأكثر إحتياجًا والتي تضررت من عدم وجود دخل ثابت لها يساعدها على تحمل أعباء المعيشة ، وذلك بعد أن تم إجراء الأبحاث الإجتماعية اللازمة للتأكد من مدى استحقاقهم لتلك المساعدات كما تم الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة لهذه الأسر ليمثل مصدر دخل ثابت لهم يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة.

وأكد المحافظ أنه خلال تلك اللقاءات تم تكليف كل من وكيل وزارة الصحة ومدير عام التأمين الصحي بالشرقية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على (71) حالة من الحالات التي تعاني من أمراض مزمنة أو يعاني أبناؤها الصغار من حالات حرجة ويحتاجون للعلاج والمتابعة الدورية.

وأضاف محافظ الشرقية أنه حرصًا على توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين لتمثل مصدر رزق تعينهم على تحمل أعباء المعيشة وبناء حياة جديدة وذلك بتكليف وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير (59) وظيفة مناسبة بالقطاع الخاص للباحثين عن عمل وغير القادرين على إيجاد فرص عمل حقيقية مناسبة لهم.

وقال المحافظ إن هذه اللقاءات تضمنت تقدم (30) مواطناً بشكاوى للحصول على سكن مناسب لهم ليتم توجيه مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام ببحث حالة المواطنين وتوفير سكن لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه أشار إبراهيم عز الدين مصطفى مدير إدارة خدمة المواطنين إن هذه اللقاءات شهدت تقدم (14) مواطناً بشكاوى لعدم قدرتهم على تحمل مصروفات الدراسة لأبنائهم في مراحل التعليم المختلفة، ليوجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم باتخاذ اللازم لإعفائهم من المصروفات الدراسية، نظرًا لظروفهم الاجتماعية والعائلية الصعبة، وتم تحويل (84) شكوى لرؤساء المراكز والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الزراعة ومديرية الري ومديرية الطرق والنقل والإدارة الهندسية لفحصها ومراجعتها والتأكد من صحة البيانات الواردة بها.