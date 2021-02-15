22 لاعبا في قائمة البنك الأهلي استعدادا للمقاصة غدا

اختار محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فريق مصر للمقاصة في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد تأجيل مباراة الجولة الثالثة عشر أمام أسوان الي الثامن والعشرين من فبراير الجاري.

وضمت القائمة كلا من: محمود الزنفلي وأحمد السعدني وأحمد صبحي في حراسة المرمى.





ومحمد دبش وأحمد ياسين وأمير مدحت واسامه ابراهيم وعاصم صلاح وبهاء مجدي في خط الدفاع.







ومعروف يوسف ومحمد فتحي واستيرلا في مركز الوسط المدافع.







ومحمد حامد ومحمود سيد محمود قاعود ومحمد مصطفي ميدو وشادي رضوان وكريم بامبو ومحمد بسيوني في مركز الوسط المهاجم.







ومحمد عصام وعلي صابر وفادي فريد في مركز رأس الحربة.







وتنطلق المباراة في الثانية والنصف عصرًا علي ستاد المقاولون العرب.