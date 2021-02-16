إجراء 22 عملية جراحية بقافلة طبية في الشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قامت الفرق الطبية بمستشفي مشتول السوق المركزي، بمشاركة الكوادر الطبية بقسم الجراحة العامة وجراحة المناظير، وجراحة العظام، والتخدير بمستشفيات منيا القمح والزوامل المركزية، وهيئة تمريض العمليات بالمستشفي، بتنفيذ القافلة الطبية الجراحية المجانية بمشتول السوق.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم خلالها إجراء ٢٢ عملية جراحية ما بين ذات مهارة وكبرى ومتوسطة، منها عمليات جراحية للعظام، وتثبيت خلع بمفصل الكتف، واستئصال مراره بالمنظار الجراحي، وذلك بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لجميع المرضي، وتمت القافلة الجراحية بنجاح، والحالات مستقرة، وتحت الملاحظة الطبية بإشراف مدير المستشفى.





اقرأ أيضا:

لمتابعة أعمال النظافة.. جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية في مدينة القرين





وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرى هذه المستشفيات، وجميع الكوادر والفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل للتخفيف من معاناة المرضى بالمحافظة.

وعلى جانب آخر فقد كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور السابع لبناء داخل حارة عرضها ٤ أمتار بقرية شيبة النكارية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أمر المحافظ إيهاب خاطر رئيس مدينة القنايات بسرعة نقل عمود كهرباء يتوسط الشارع الرئيسي للمدخل الخلفي لعزبة أبو ليلة مما يشكل خطر على أرواح المواطنين ويعرضهم لوقوع حوادث السيارات.

كان واتس محافظ الشرقية قد تلقى شكاوى من المواطنين.. إحداهما من أهالي قرية شيبة النكارية التابعة لمركز ومدينة الزقازيق يتضررون من وجود بناء مخالف لأعمدة الدور السابع لبناء داخل حارة عرضها ٤ أمتار بالقرية وذلك بالمخالفة للقانون مما يمثل خطر على أرواح المواطنين القاطنين بالمنازل المجاورة.

والشكوى الأخرى من أهالي مدينة القنايات يتضررون من وجود عمود كهرباء يتوسط الشارع الرئيسي للمدخل الخلفي لعزبة أبو ليلة مما يشكل خطر على أرواح المواطنين ويعرضهم لوقوع حوادث السيارات.





وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بإزالة الأعمدة المخالفة بالدور السابع بالبناء محل الشكوى بقرية شيبه النكارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما قامت رئاسة مدينة القنايات بالتنسيق مع إدارة الكهرباء بنقل عمود الكهرباء من وسط الشارع المؤدي إلى المدخل الخلفي لعزبة أبو ليلة إلى إحدى جانبي الطريق، وذلك تفاديا لوقوع حوادث السيارات أو الجرارات الزراعية.





وقدم أهالي مركز ومدينة "الزقازيق والقنايات" الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذى لسرعة الاستجابة لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.