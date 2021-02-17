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مرأة

بـ مكياج ناعم.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها من داخل السيارة.. شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:14 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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نهى هجرس
شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بصور جديدة لها داخل السيارة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة تكشف جمالها.

وظهرت ياسمين صبري، بـ تي شيرت أنيق باللون الأسود، ومطعم بنقشات باللون الذهبي، ومرتدية معه جاكيت أنيقاً باللون البيج الفاتح الذى يبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على مكياج لافت وناعم، حيث اعتمدت على وضع الآيلاينر الأسود لتحديد رسمة عيونها، كما اختارت الظهور بإطلالة بسيطة تبرز جمالها.

واختارت أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها ليتناسب مع ظهورها الجذاب.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة مع قرط باللون الذهبي.

بـ مكياج ناعم.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها من داخل السيارة.. شاهد
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